В Новосибирске вновь прорвало трубу на Бориса Богаткова

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
«С сожалением сообщаем, что в зоне испытаний ТЭЦ-2 при запуске системы для возобновления горячего водоснабжения образовался новый дефект на улице Бориса Богаткова», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Из-за возникшей аварии от воды до начала следующей недели отключат дома на улицах 9 Ноября, Восход, Декабристов, Зыряновской, Никитина, Якушева, Бориса Богаткова, Нижегородской, Большевистской, 3 Интернационала, Дунайской, Кирова и Грибоедова. Ремонтные работы предполагается завершить до конца дня 16 июля.