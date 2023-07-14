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В Новосибирске вновь прорвало трубу на Бориса Богаткова

14 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI
Дома в районе аварии временно отключат от горячей воды

В Новосибирске произошел прорыв трубы на Бориса Богаткова

В Новосибирске произошла коммунальная авария. Во время проведения испытаний на теплотрассе возник прорыв трубы.
«С сожалением сообщаем, что в зоне испытаний ТЭЦ-2 при запуске системы для возобновления горячего водоснабжения образовался новый дефект на улице Бориса Богаткова», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
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Из-за возникшей аварии от воды до начала следующей недели отключат дома на улицах 9 Ноября, Восход, Декабристов, Зыряновской, Никитина, Якушева, Бориса Богаткова, Нижегородской, Большевистской, 3 Интернационала, Дунайской, Кирова и Грибоедова. Ремонтные работы предполагается завершить до конца дня 16 июля.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Коммунальная авария#Ремонт теплотрассы#Водоснабжение
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