В Новосибирске вновь прорвало трубу на Бориса Богаткова

Из-за возникшей аварии от воды до начала следующей недели отключат дома на улицах 9 Ноября, Восход, Декабристов, Зыряновской, Никитина, Якушева, Бориса Богаткова, Нижегородской, Большевистской, 3 Интернационала, Дунайской, Кирова и Грибоедова. Ремонтные работы предполагается завершить до конца дня 16 июля.