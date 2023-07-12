atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Изображение материала

В Новосибирске начался новый этап отключения горячей воды 13 июля 2023: улицы, адреса

12 июля 2023, 08:58
Фото: 1MI
В Новосибирске вновь не будет горячей воды
В Новосибирске начинается июльский этап отключений горячей воды из-за ремонта теплосетей летом 2023. В каких районах исчезнет горячая вода — в материале Atas.info.
«С 13 июля начинаем гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-5. Расхолаживание сетевой воды необходимо начать уже во вторник, 11 июля. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 24 июля включительно, с учетом времени на ремонт», — указано в Telegram-канале «Сибирской генерирующей компании».
Дзержинский и Ленинский районы Новосибирска останутся без горячей воды с 13 июля 2023
Узнать подробнее

В течение двух недель греть воду в чайнике придется новосибирцам, проживающим в домах в районе Гусинобродского шоссе, а также по улицам Толбухина, Заслонова, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажному переулку, 1-й, 2-й Доватора, Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского и Малой Айвазовского. Кроме того, горячей воды не будет в домах по улицам Промкирипичной, Васнецова, Репина, Волочаевской, Онежской, Якутской, Волжской, 1-й и 2-й Юргинской, Авиационной, Волочаевскому и Волжскому переулкам.

В Новосибирске отключили от горячей воды 1397 домов 10 июля 2023
Узнать подробнее

Гидравлические работы на ТЭЦ-5 коснутся новосибирцев, проживающих на Ползунова, Лучезарной, проспекте Дзержинского, Бродского, Промышленной, Электрозаводской, Гоголя, Комбинатском переулке, Шекспира, Королева, Индустриальной, Комбинатской, Даурской, Красина, Глинки, Электрозаводскому проезду, Партизанской, Планетной, Алейской, Светлой, Николая Островского, Крестьянской, Кольцова, Селезнева, Писарева, Демьяна Бедного, Татарской, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменской, Мичурина и пересечении Красного проспекта и Писарева.

Новосибирцев также просят обращать внимание на размыв грунта и выход воды. В случае подобных инцидентов горожане могут позвонить по следующим телефонам: 383) 289-01-45 (колл-центр теплосетевого подразделения СГК), 289-01-47(начальник смены), 051, 227-44-44, 218-68-88 (единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска).

1180 домов отключены от горячей воды 5 июля в Новосибирске — где хуже всего
Узнать подробнее
Читайте также:
Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки
#Новосибирск#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#СГК#Город#Александр Ляхов#Горячая вода#Отключение
Подпишитесь
В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Сегодня, 03:23
Аномальная жара может расплавить рельсы в Новосибирской области. Предупреждение МЧС
Сегодня, 03:50
Суд признал вице-мэра Новосибирска Артема Скатова виновным в клевете
Сегодня, 06:54
Первую тренировку в новом ЛДС провели хоккеисты в Новосибирске — фото, как это было
Сегодня, 04:52
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Вчера, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Вчера, 05:58