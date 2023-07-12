В течение двух недель греть воду в чайнике придется новосибирцам, проживающим в домах в районе Гусинобродского шоссе, а также по улицам Толбухина, Заслонова, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажному переулку, 1-й, 2-й Доватора, Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского и Малой Айвазовского. Кроме того, горячей воды не будет в домах по улицам Промкирипичной, Васнецова, Репина, Волочаевской, Онежской, Якутской, Волжской, 1-й и 2-й Юргинской, Авиационной, Волочаевскому и Волжскому переулкам.