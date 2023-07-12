Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
«С 13 июля начинаем гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-5. Расхолаживание сетевой воды необходимо начать уже во вторник, 11 июля. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 24 июля включительно, с учетом времени на ремонт», — указано в Telegram-канале «Сибирской генерирующей компании».
В течение двух недель греть воду в чайнике придется новосибирцам, проживающим в домах в районе Гусинобродского шоссе, а также по улицам Толбухина, Заслонова, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажному переулку, 1-й, 2-й Доватора, Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского и Малой Айвазовского. Кроме того, горячей воды не будет в домах по улицам Промкирипичной, Васнецова, Репина, Волочаевской, Онежской, Якутской, Волжской, 1-й и 2-й Юргинской, Авиационной, Волочаевскому и Волжскому переулкам.
Гидравлические работы на ТЭЦ-5 коснутся новосибирцев, проживающих на Ползунова, Лучезарной, проспекте Дзержинского, Бродского, Промышленной, Электрозаводской, Гоголя, Комбинатском переулке, Шекспира, Королева, Индустриальной, Комбинатской, Даурской, Красина, Глинки, Электрозаводскому проезду, Партизанской, Планетной, Алейской, Светлой, Николая Островского, Крестьянской, Кольцова, Селезнева, Писарева, Демьяна Бедного, Татарской, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменской, Мичурина и пересечении Красного проспекта и Писарева.
Новосибирцев также просят обращать внимание на размыв грунта и выход воды. В случае подобных инцидентов горожане могут позвонить по следующим телефонам: 383) 289-01-45 (колл-центр теплосетевого подразделения СГК), 289-01-47(начальник смены), 051, 227-44-44, 218-68-88 (единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска).