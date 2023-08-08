В Новосибирске на месяц продлили закрытие улицы Чигорина в Кировском районе

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В Кировском районе Новосибирска было решено продлить закрытие улицы Чигорина до 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за необходимости проведения аварийного ремонта теплотрассы, проезд по данному участку дороги был закрыт с 4 по 18 июля. Однако в свежем объявлении указывается, что ограничение будет действовать до 22 августа.
В связи с продлением перекрытия, четыре временных автобусных маршрута продолжат свою работу, чтобы обеспечить транспортное сообщение в данном районе города.