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В Новосибирске на месяц продлили закрытие улицы Чигорина в Кировском районе

8 августа 2023, 01:35
Фото: atas.info
Ремонт продолжается
В Новосибирске закрытие улицы Чигорина продлено на месяц в связи с аварийным ремонтом теплотрассы.

В Кировском районе Новосибирска было решено продлить закрытие улицы Чигорина до 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за необходимости проведения аварийного ремонта теплотрассы, проезд по данному участку дороги был закрыт с 4 по 18 июля. Однако в свежем объявлении указывается, что ограничение будет действовать до 22 августа.

В связи с продлением перекрытия, четыре временных автобусных маршрута продолжат свою работу, чтобы обеспечить транспортное сообщение в данном районе города.

#Проезд#Аварийный ремонт#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Ремонт теплотрассы#Эмилия Губарева
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