Что известно о «Новоколледже», который просит закрыть Совет отцов в Новосибирске

Напомним, ранее Atas.info составлял топ дорогих частных школ в Новосибирске и «Новошкола» в него не попала. Она позиционирует себя, как доступная для всех. Стоимость обучения в месяц обходится в сумму около 15 000 рублей, когда во многих других - от 20 000.