Что известно о «Новоколледже», который просит закрыть Совет отцов в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Глава Совета отцов Сергей Майоров ранее заявлял, что в классах этих частных образовательных учреждениях не хватает парт, компьютеров и другого. Дети, с его слов, фактически сидят друг на друге, курят во время уроков и воруют.
При этом некоторые горожане уверены, что такое внимание на «Новошколу» обратили внимание активисты после слов Чернышова о спецоперации. Он публично осудил коллег, которые поддержали СВО. По мнению Совета отцов, с таким руководителем ученики будут настраиваться против страны.
Стоит отметить, сами родители учащихся оценивают школу довольно положительно. В 2ГИС она получила 4 балла, примерно столько же у «Новоколледжа» - Сергей Чернышев является учредителем образовательной организации. Никто не жаловался на учителей и плохие условия.
Напомним, ранее Atas.info составлял топ дорогих частных школ в Новосибирске и «Новошкола» в него не попала. Она позиционирует себя, как доступная для всех. Стоимость обучения в месяц обходится в сумму около 15 000 рублей, когда во многих других - от 20 000.