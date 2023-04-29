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Что известно о «Новоколледже», который просит закрыть Совет отцов в Новосибирске

29 апреля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Совет отцов в Новосибирске на днях потребовал закрыть «Новоколледж» и «Новошколу» якобы из-за непригодных условий для получения образования. Однако сибиряки предполагают, что реальной причиной могло послужить скандальное высказывание об СВО директора Сергея Чернышова.

Глава Совета отцов Сергей Майоров ранее заявлял, что в классах этих частных образовательных учреждениях не хватает парт, компьютеров и другого. Дети, с его слов, фактически сидят друг на друге, курят во время уроков и воруют.

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При этом некоторые горожане уверены, что такое внимание на «Новошколу» обратили внимание активисты после слов Чернышова о спецоперации. Он публично осудил коллег, которые поддержали СВО. По мнению Совета отцов, с таким руководителем ученики будут настраиваться против страны.

Стоит отметить, сами родители учащихся оценивают школу довольно положительно. В 2ГИС она получила 4 балла, примерно столько же у «Новоколледжа» - Сергей Чернышев является учредителем образовательной организации. Никто не жаловался на учителей и плохие условия.

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Напомним, ранее Atas.info составлял топ дорогих частных школ в Новосибирске и «Новошкола» в него не попала. Она позиционирует себя, как доступная для всех. Стоимость обучения в месяц обходится в сумму около 15 000 рублей, когда во многих других - от 20 000.

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#Алина Шефер#Дети#Школа#Совет отцов#Общество
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