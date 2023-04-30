Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Утром в воскресенье, 30 апреля, в Новосибирске на Димитровском мосту произошло ДТП, вызвавшее огромную пробку. Согласно сервису 2GIS, уровень затора был оценен на 10 баллов, что является максимальным показателем.
Инцидент произошел из-за столкновения белой Skoda с дорожным ограждением. В результате аварии была блокирована одна полоса движения. В ГИБДД не прокомментировали данный случай.
«Не знаю, пострадал ли водитель, но машина его смялась знатно. Мы в пробке несколько часов стояли, так как одна полоса была блокирована просто», — поделились подробностями ДТП наши читатели.
Пользователи 2GIS отметили, что пробка сохраняется на протяжении нескольких часов. Госавтоинспекция работает на месте происшествия.