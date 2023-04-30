atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Изображение материала

ДТП на Димитровском мосту вызвало огромную пробку в 10 баллов в Новосибирске

30 апреля 2023, 04:22
Фото: atas.info
Максимальные пробки появились на мосту

В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась 10-балльная пробка из-за ДТП

В Новосибирске автомобиль влетел в забор на Димитровском мосту, в результате чего там образовалась пробка в 10 баллов, о чем рассказали читатели Atas.info.

Утром в воскресенье, 30 апреля, в Новосибирске на Димитровском мосту произошло ДТП, вызвавшее огромную пробку. Согласно сервису 2GIS, уровень затора был оценен на 10 баллов, что является максимальным показателем.

Инцидент произошел из-за столкновения белой Skoda с дорожным ограждением. В результате аварии была блокирована одна полоса движения. В ГИБДД не прокомментировали данный случай.

«Не знаю, пострадал ли водитель, но машина его смялась знатно. Мы в пробке несколько часов стояли, так как одна полоса была блокирована просто», — поделились подробностями ДТП наши читатели.

Пользователи 2GIS отметили, что пробка сохраняется на протяжении нескольких часов. Госавтоинспекция работает на месте происшествия. 

Жесткое ДТП на трассе «Иртыш»: стало известно, кто погиб в аварии под Новосибирском
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#ДТП#Пробки#Автомобиль#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Вчера, 10:33
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
28 апреля 03:36
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
Вчера, 10:38
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
Вчера, 00:07
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
27 апреля 11:30
«Потеряем детей»: борьбу с нейросетями начали учителя в школах Новосибирска
Вчера, 00:31