В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась 10-балльная пробка из-за ДТП

В Новосибирске автомобиль влетел в забор на Димитровском мосту, в результате чего там образовалась пробка в 10 баллов, о чем рассказали читатели Atas.info.