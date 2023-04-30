Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Запуск онлайн-проекта, названного «Бессмертный полк», обойдется в 447 тысяч рублей. Компания «Видео-Дата» выиграла конкурс на создание видеороликов и показ изображений.
Кадры будут транслировать на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина, а также на экране на площади Ленина в День Победы, 9 Мая. Отметим, что очное шествие в 2023 году отменили по всей России.
Напомним, что также на праздник в городе прогремят несколько салютов. Площадками станут: Михайловская набережная, площадь Ленина, Монумент Славы, набережная ОбьГЭСа и ДК «Академия». Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется фейерверк.