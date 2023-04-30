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Почти полмиллиона потратят на онлайн-версию «Бессмертного полка» в Новосибирске

30 апреля 2023, 07:26
Фото: 1MI
В этом году акция пройдет в онлайне

В Новосибирске на онлайн-версию «Бессмертного полка» потратят 447 тысяч рублей

В Новосибирске на двух экранах будут транслировать фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На сайте госзакупок стало известно, кто победил в конкурсе.

Запуск онлайн-проекта, названного «Бессмертный полк», обойдется в 447 тысяч рублей. Компания «Видео-Дата» выиграла конкурс на создание видеороликов и показ изображений.

Кадры будут транслировать на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина, а также на экране на площади Ленина в День Победы, 9 Мая. Отметим, что очное шествие в 2023 году отменили по всей России. 

Напомним, что также на праздник в городе прогремят несколько салютов. Площадками станут: Михайловская набережная, площадь Ленина, Монумент Славы, набережная ОбьГЭСа и ДК «Академия». Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется фейерверк.

Стало известно, сколько потратят на фейерверк в День Победы 9 Мая в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Бессмертный полк#Бессмертный полк 2023#Госзакупки#Общество#Город#Новосибирск
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