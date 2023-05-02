Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Updated Сегодня, 01:56
На озере Чаны, расположенном в Новосибирской области, зафиксировали массовую гибель рыбы. Как сообщают очевидцы из ВК-группы «Рыбалка в Новосибирске», на берегу было обнаружено множество мёртвой рыбы, причем это, по большей части, были мелкие представители подводного мира.
На кадрах видно, что среди них был также погибший крупный судак. Кроме того, мертвая рыба лежала не только на берегу, но и на дне озера.
Специалисты указывают на возможность кислородного замора, который может стать причиной массовой гибели рыбы. Такой феномен происходит у сильно загрязненных водоемов и вызывает гибель водных организмов. Причина точно будет установлена после специальных исследований. Вот, что говорят сибиряки в комментариях:
«Чан никогда не был заморным. Да и берег не зыбкий для Чана. Какой район?»;
«а это точно Чан? где карась?»;
«Да и замор каждый год тут. Но ныне очень сильный»;
«Жаль столько рыбы погибло!»
«Очень страшно на такое смотреть( жаль рыбу».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*