atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:54

Published Сегодня, 01:54

Modified Сегодня, 01:56

Updated Сегодня, 01:56

Изображение материала

Массовая гибель рыбы произошла на озере Чаны в Новосибирской области

2 мая 2023, 01:54
Фото: ВК/Рыбалка в Новосибирске
Мертвой рыбой усыпаны берега

В Новосибирской области на озере Чаны произошла массовая гибель рыбы

Очевидцы сообщают о массовой гибели рыбы в Новосибирской области: берега озера Чаны усыпаны мелкой рыбой.

На озере Чаны, расположенном в Новосибирской области, зафиксировали массовую гибель рыбы. Как сообщают очевидцы из ВК-группы «Рыбалка в Новосибирске», на берегу было обнаружено множество мёртвой рыбы, причем это, по большей части, были мелкие представители подводного мира.

На кадрах видно, что среди них был также погибший крупный судак. Кроме того, мертвая рыба лежала не только на берегу, но и на дне озера.

Специалисты указывают на возможность кислородного замора, который может стать причиной массовой гибели рыбы. Такой феномен происходит у сильно загрязненных водоемов и вызывает гибель водных организмов. Причина точно будет установлена после специальных исследований. Вот, что говорят сибиряки в комментариях:

«Чан никогда не был заморным. Да и берег не зыбкий для Чана. Какой район?»;

«а это точно Чан? где карась?»;

«Да и замор каждый год тут. Но ныне очень сильный»;

«Жаль столько рыбы погибло!»

«Очень страшно на такое смотреть( жаль рыбу».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

Готовьте рыбу дольше: врачи рассказали, как не заразиться описторхозом в Новосибирске
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Рыба#Рыбалка#Рыбак#Озеро#Экология#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Чертолет»: в Новосибирске произошло крушение частного самолета — что известно?
30 апреля 12:10
Новый торговый центр «Грани» обещают открыть в Новосибирске в июне
Вчера, 16:17
Неизвестные разгромили могилу участника СВО в Искитимском районе
Вчера, 02:44
1 мая начался конкурс Российское дерево года 2023: от Новосибирска 324-летняя сосна
Вчера, 01:00
Нет фашизму! Нет капитализму! - митинг в честь 1 мая прошел в Новосибирске
Вчера, 09:26
1 мая началась акция «Окна Победы 2023»: правила участия и трафареты для вырезания
Вчера, 03:25