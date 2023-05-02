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Под Новосибирском простятся с погибшим в СВО Александром Плешаковым

2 мая 2023, 10:41
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
В Сузуне похоронят бойца спецоперации Александра Плешакова
Жители Новосибирской области проводят в последний путь героя-земляка Александра Плешакова. Он погиб в зоне спецоперации.

Похороны пройдут на родине солдата в Сузуне 3 мая 2023 года. Там он родился, провел детство, отучился в школе.

Траурная церемония начнется в 10:00 часов в районном ДК. После его родные, друзья и знакомые выйдут на шествие, чтобы почтить память героя. Они пройдут пешком до улицы Партизанской.

В конце апреля 2023 года в Сузуне похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрий Карпова, погибшего в ходе СВО. У него остался маленький сын.

В Новосибирске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Карповым
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#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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