Под Новосибирском простятся с погибшим в СВО Александром Плешаковым

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Похороны пройдут на родине солдата в Сузуне 3 мая 2023 года. Там он родился, провел детство, отучился в школе.
Траурная церемония начнется в 10:00 часов в районном ДК. После его родные, друзья и знакомые выйдут на шествие, чтобы почтить память героя. Они пройдут пешком до улицы Партизанской.
В конце апреля 2023 года в Сузуне похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрий Карпова, погибшего в ходе СВО. У него остался маленький сын.