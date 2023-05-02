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Стало известно, кто вывесил украинский флаг в окне дома в Новосибирске

2 мая 2023, 01:30
Фото: ВК/АСТ-54
Новосибирцы критикуют действия пенсионерки

В Новосибирске украинский флаг у Сеятеля вывесила 60-летняя пенсионерка

Пенсионерка в Новосибирске вывесила флаг Украины на своем окне в знак протеста.

В Новосибирске возле станции «Сеятель» снова появился флаг Украины в окне на верхнем этаже дома. Перевёрнутый сине-жёлтый флаг уже замечали в прошлом году и его убирали сотрудники муниципально-аварийной службы, но через несколько месяцев он снова появился и провисел еще некоторое время.

Сейчас этот флаг появился снова. Органы правопорядка сообщили, что вывешивает флаг — пенсионерка. По данным «Родных берегов», нарушительница — 60-летняя пенсионерка, которая использует флаг как символ своего несогласия с проводимой спецоперацией.

Полиция пыталась попасть в ее квартиру, чтобы провести профилактическую беседу, но безрезультатно: пожилая женщина не открыла дверь.

Многие жители Новосибирска с критикой относятся к политическим взглядам пенсионерки, и некоторые пользователи соцсетей даже предлагают привлечь ее к ответственности за дискредитацию армии.

Флаг Украины вывесили в окне многоэтажки в Новосибирске — это повторялось дважды
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#Эмилия Губарева#Флаг#Украина#Общество#Город#Новосибирск
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