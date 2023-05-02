Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
В Новосибирске возле станции «Сеятель» снова появился флаг Украины в окне на верхнем этаже дома. Перевёрнутый сине-жёлтый флаг уже замечали в прошлом году и его убирали сотрудники муниципально-аварийной службы, но через несколько месяцев он снова появился и провисел еще некоторое время.
Сейчас этот флаг появился снова. Органы правопорядка сообщили, что вывешивает флаг — пенсионерка. По данным «Родных берегов», нарушительница — 60-летняя пенсионерка, которая использует флаг как символ своего несогласия с проводимой спецоперацией.
Полиция пыталась попасть в ее квартиру, чтобы провести профилактическую беседу, но безрезультатно: пожилая женщина не открыла дверь.
Многие жители Новосибирска с критикой относятся к политическим взглядам пенсионерки, и некоторые пользователи соцсетей даже предлагают привлечь ее к ответственности за дискредитацию армии.