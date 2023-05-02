В Новосибирске возле станции «Сеятель» снова появился флаг Украины в окне на верхнем этаже дома. Перевёрнутый сине-жёлтый флаг уже замечали в прошлом году и его убирали сотрудники муниципально-аварийной службы, но через несколько месяцев он снова появился и провисел еще некоторое время.