Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Новосибирске возникли слухи о том, что 13-летнего русского мальчика взяли в рабство и поженили на цыганке.
Однако мать мальчика объяснила, что они просто соблюдают цыганские традиции, так как она сама русская женщина и замужем за цыганом. У семьи 9 детей.
Фото, которое прикрепили к слухам о свадьбе, было сделано на цыганском обряде (что-то вроде помолвки). Мать подчеркнула, что говорить о свадьбе еще рано.
Если в будущем характеры молодоженов сойдутся, тогда свадьба будет организована. Женщина призвала не распространять выдумки о её семье в социальных сетях, пишет «КП-Новосибирск».