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В Новосибирске 13-летний мальчик «женился» на цыганке — правда или фейк

2 мая 2023, 06:47
Фото: 1MI
У мальчика была помолвка

В Новосибирске мать объяснила «свадьбу» сына с цыганкой

Новосибирцы возмутились «свадьбой» 13-летнего мальчика с цыганкой, на которую он якобы женился, находясь в рабстве.

В Новосибирске возникли слухи о том, что 13-летнего русского мальчика взяли в рабство и поженили на цыганке.

Однако мать мальчика объяснила, что они просто соблюдают цыганские традиции, так как она сама русская женщина и замужем за цыганом. У семьи 9 детей.  

Фото, которое прикрепили к слухам о свадьбе, было сделано на цыганском обряде (что-то вроде помолвки). Мать подчеркнула, что говорить о свадьбе еще рано.

Если в будущем характеры молодоженов сойдутся, тогда свадьба будет организована. Женщина призвала не распространять выдумки о её семье в социальных сетях, пишет «КП-Новосибирск».

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#Свадьба#Фейки#Дети#Общество#Город#Новосибирск#Культура#Эмилия Губарева
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