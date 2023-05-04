Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Военный парад, посвященный 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на Красной площади в Москве в запанированное время. Президент Владимир Путин будет принимать в нем участие, пишут "Новые Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Атака беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на среду, не повлияла на рабочее расписание главы государства, добавил Песков.
В момент атаки, которая была отбита, Путина в Кремле не было, он находился в своей резиденции в Ново-Огарево. Тем не менее, российские власти расценивают произошедшее как покушение на жизнь президента. Предполагается, что к этому могут быть причастны спецслужбы Украины.