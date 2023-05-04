В момент атаки, которая была отбита, Путина в Кремле не было, он находился в своей резиденции в Ново-Огарево. Тем не менее, российские власти расценивают произошедшее как покушение на жизнь президента. Предполагается, что к этому могут быть причастны спецслужбы Украины.