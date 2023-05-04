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Атака беспилотников на Кремль не повлияет на проведение Парада Победы

4 мая 2023, 05:11
Фото: 1MI
Военный парад в Москве пройдет по ранее принятому сценарию

Парад Победы-2023 пройдет в Москве несмотря на атаку дронов на Кремль

В Москве не будут менять планы по проведению парада на Красной площади 9 мая после того, как над Кремлем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата

Военный парад, посвященный 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на Красной площади в Москве в запанированное время. Президент Владимир Путин будет принимать в нем участие, пишут "Новые Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Атака беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на среду, не повлияла на рабочее расписание главы государства, добавил Песков.

В момент атаки, которая была отбита, Путина в Кремле не было, он находился в своей резиденции в Ново-Огарево. Тем не менее, российские власти расценивают произошедшее как покушение на жизнь президента. Предполагается, что к этому могут быть причастны спецслужбы Украины.

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