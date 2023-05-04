Дети купались одни в ледяной воде Оби в Новосибирске

Спасатели провели профилактическую беседу с детьми о безопасности захода в холодную воду без присмотра взрослых. После этого дети были переданы сотрудникам полиции. МАСС рекомендует родителям несовершеннолетних детей объяснить им правила безопасности у воды и не оставлять их без присмотра.