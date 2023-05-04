Дети купались одни в ледяной воде Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
3 мая оперативный дежурный МАСС получил сигнал от очевидцев о том, что в реке Обь в районе Аквапарка купаются малолетние дети.
На место вышли спасатели на катере, которые нашли на левом берегу троих детей: двух мальчиков 2012 года рождения и девочку 2015 года рождения. Ребятишек одели и обогрели одеялами.
Спасатели провели профилактическую беседу с детьми о безопасности захода в холодную воду без присмотра взрослых. После этого дети были переданы сотрудникам полиции. МАСС рекомендует родителям несовершеннолетних детей объяснить им правила безопасности у воды и не оставлять их без присмотра.