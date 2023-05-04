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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

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Дети купались одни в ледяной воде Оби в Новосибирске

4 мая 2023, 04:32
Фото: МАСС/ВК
Дети купались в воде

В Новосибирске дети купались в ледяной воде Оби у Аквапарка

В Новосибирске трое детей купались в ледяной воде — трагедии удалось избежать, подробности сообщают в МАСС.

3 мая оперативный дежурный МАСС получил сигнал от очевидцев о том, что в реке Обь в районе Аквапарка купаются малолетние дети.

На место вышли спасатели на катере, которые нашли на левом берегу троих детей: двух мальчиков 2012 года рождения и девочку 2015 года рождения. Ребятишек одели и обогрели одеялами. 

Спасатели провели профилактическую беседу с детьми о безопасности захода в холодную воду без присмотра взрослых. После этого дети были переданы сотрудникам полиции. МАСС рекомендует родителям несовершеннолетних детей объяснить им правила безопасности у воды и не оставлять их без присмотра.

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#Эмилия Губарева#Дети#Купание#Общество#Город#Новосибирск
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