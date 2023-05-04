Председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов Александр Яровой также поздравил собравшихся с Днём Победы: "Здесь присутствуют те люди, которые встретили войну, прошли её. Которые своим трудом в тылу или на линии фронта делали всё возможное, чтобы Красная армия одержала Победу. Большое человеческое спасибо вам за то, что вы сделали для нашей страны!"