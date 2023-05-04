Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
На встречу с мэром Анатолием Локтем пришли 14 ветеранов. Глава муниципалитета обратил внимание, что годовщину победы над фашизмом страна отмечает в условиях специальной военной операции. И как 78 лет тыл мобилизует все ресурсы, чтобы помочь фронту.
"Очень важно, чтобы традиции, которые зародились на полях сражений, не умерли, чтобы их подхватила молодежь и понесла это знамя дальше. Я всех поздравляю с праздником, с Победой советского народа и Красной армии в Великой Отечественной войне! Желаю уважаемым ветеранам здоровья и хорошего настроения. Вы подаёте нам пример, мы всегда равняемся на вас, на ваше поколение", – обратился Анатолий Локоть к ветеранам.
Трое из участников встречи – непосредственные участники Великой Отечественной войны.
Борису Сергеевичу Курдюмову 98 лет. Во время войны служил на Кавказе, после выхода на пенсию активно участвует в работе районного Совета ветеранов. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями "За победу над Германией", ведомственными грамотами.
Виктор Иванович Фролов, ровесник Бориса Сергеевича, был призван в армию в 1944 году. Служил радиотелеграфистом на 2 Белорусском фронте, принимал участие в боях за Кёнигсберг. Награжден медалью "За победу над Германией" и орденом Отечественной войны II степени.
Василию Семеновичу Сурову 97 лет. Ушел на фронт в конце 1944 года, служил в морской пехоте, освобождал Монголию, участвовал в боях с Японией. Награжден правительственными наградами, в том числе, орденом Отечественной войны II степени.
Председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов Александр Яровой также поздравил собравшихся с Днём Победы: "Здесь присутствуют те люди, которые встретили войну, прошли её. Которые своим трудом в тылу или на линии фронта делали всё возможное, чтобы Красная армия одержала Победу. Большое человеческое спасибо вам за то, что вы сделали для нашей страны!"
По данным на 25 апреля 2023 года, в Новосибирске проживает 2864 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 2435 тружеников тыла, 143 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 144 жителя блокадного Ленинграда, 142 малолетних узника фашистских концлагерей.