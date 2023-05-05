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Личинки опасного вредителя нашли в Новосибирске у туриста из Таджикистана

5 мая 2023, 01:58
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
Вредитель был уничтожен

В Новосибирске у туриста из Таджикистана нашли личинки опасного вредителя

В Новосибирске зарегистрирован первый случай завоза зерновки авиапассажиром, о чем сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

В Новосибирске был зарегистрирован случай завоза опасных вредителей из Таджикистана. В ходе процедуры проверки багажа пассажира, пересекающего границу на аэропорту «Толмачево», были обнаружены личинки зерновок в полкилограмме сушеной фасоли.

Личинки зерновок — это опасное насекомое, которое наносит вред бобовым культурам, так как выедает крупные полости внутри семян, уничтожает зародыш и оставляет после себя продукты своей жизнедеятельности.

Региональный Россельхознадзор принял необходимые меры для быстрого уничтожения опасных вредителей. Согласно требованиям законодательства по карантину растений, личинки зерновок и сушеная фасоль с семенами были сожжены.

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#Туристы#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Россельхознадзор#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Россия#Эмилия Губарева
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