Личинки опасного вредителя нашли в Новосибирске у туриста из Таджикистана

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Published Сегодня, 01:58
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В Новосибирске был зарегистрирован случай завоза опасных вредителей из Таджикистана. В ходе процедуры проверки багажа пассажира, пересекающего границу на аэропорту «Толмачево», были обнаружены личинки зерновок в полкилограмме сушеной фасоли.
Личинки зерновок — это опасное насекомое, которое наносит вред бобовым культурам, так как выедает крупные полости внутри семян, уничтожает зародыш и оставляет после себя продукты своей жизнедеятельности.
Региональный Россельхознадзор принял необходимые меры для быстрого уничтожения опасных вредителей. Согласно требованиям законодательства по карантину растений, личинки зерновок и сушеная фасоль с семенами были сожжены.