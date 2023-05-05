Личинки опасного вредителя нашли в Новосибирске у туриста из Таджикистана

В Новосибирске был зарегистрирован случай завоза опасных вредителей из Таджикистана. В ходе процедуры проверки багажа пассажира, пересекающего границу на аэропорту «Толмачево», были обнаружены личинки зерновок в полкилограмме сушеной фасоли.