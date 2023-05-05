«На чердаке уже лет десять»: новосибирцы пытаются продать кости мамонта

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
«Кости находились на чердаке вот уже лет десять. Я увидел и решил продать. Анализ на ДНК не проводил, но все говорят, что это кости мамонта», - цитирует «НГС Новосибирск» одного из продавцов.
Ископаемый реликт якобы нашел в реке дед новосибирца. Кость весит пятнадцать килограммов, но при этом состояние отличное. Пятнадцатикилограммовый товар мужчина готов продать за три тысячи рублей и готов к торгу, но покупатели пока не звонят.
Также потенциальные коллекционеры могут купить кости вымершего предка слона почти десять и пятнадцать тысяч рублей. Одна из костей достигает девяноста сантиметров в длину. Кроме того, можно приобрести и кости и зубы мамонта по 500 рублей за штуку.
Эксперты утверждают, что в бассейне реки Оби можно легко обнаружить кости мамонта. Однако, по словам руководителя музея природы филиала Новосибирского государственного краеведческого музея Веры Журавлевой, научной ценности они не представляют. «Нам больше интересны кости полной сохранности», - отметила ученый.