atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Изображение материала

«На чердаке уже лет десять»: новосибирцы пытаются продать кости мамонта

5 мая 2023, 12:07
Фото: freepik.com
Кости мамонта находят часто

Новосибирцы активно торгуют костями мамонта

Предприимчивые новосибирцы продают на «Авито» кости животных. По их словам, это могут быть останки древних мамонтов.
«Кости находились на чердаке вот уже лет десять. Я увидел и решил продать. Анализ на ДНК не проводил, но все говорят, что это кости мамонта», - цитирует «НГС Новосибирск» одного из продавцов.

Ископаемый реликт якобы нашел в реке дед новосибирца. Кость весит пятнадцать килограммов, но при этом состояние отличное. Пятнадцатикилограммовый товар мужчина готов продать за три тысячи рублей и готов к торгу, но покупатели пока не звонят.

Житель Новосибирска нашел метеорит и продает его за 240 тысяч рублей в Интернете
Узнать подробнее

Также потенциальные коллекционеры могут купить кости вымершего предка слона почти десять и пятнадцать тысяч рублей. Одна из костей достигает девяноста сантиметров в длину. Кроме того, можно приобрести и кости и зубы мамонта по 500 рублей за штуку.

Эксперты утверждают, что в бассейне реки Оби можно легко обнаружить кости мамонта. Однако, по словам руководителя музея природы филиала Новосибирского государственного краеведческого музея Веры Журавлевой, научной ценности они не представляют. «Нам больше интересны кости полной сохранности», - отметила ученый.

Новосибирец продает автограф и запонку посла США из 90-х
Узнать подробнее
#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Археология#Продажа
Подпишитесь
Центр Новосибирска перекрыли для репетиции парада: что там творится
Сегодня, 11:24
Репетиция парада 5 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
Вчера, 05:00
Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая
Вчера, 10:07
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Вчера, 07:28
В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023
Вчера, 10:30
Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском
Сегодня, 01:23