«На чердаке уже лет десять»: новосибирцы пытаются продать кости мамонта

Также потенциальные коллекционеры могут купить кости вымершего предка слона почти десять и пятнадцать тысяч рублей. Одна из костей достигает девяноста сантиметров в длину. Кроме того, можно приобрести и кости и зубы мамонта по 500 рублей за штуку.