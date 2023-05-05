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Новосибирск увековечили на десятирублевых монетах

5 мая 2023, 13:40
Фото: 1MI
Новосибирск увековечили на десятирублевых монетах

Новосибирск увековечили на десятирублевых монетах

Банк России выпустил памятные монеты в честь Городов трудовой доблести. В числе населенных пунктов попал и Новосибирск.

Как сообщает пресс-служба Банка России, Новосибирск появился на монете номиналом десять рублей. Всего выпущен миллион экземпляров памятных денег. Их можно использовать в качестве законного средства наличного платежа. Также на монеты попали Нижний Новгород, Нижний Тагил, Томск и Новокузнецк.

На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи «БАНК РОССИИ» (верхняя часть) и «2023» (нижняя часть). По левую и правую сторону изображены лавровые и дубовые ветви. В центре расположены цифра «10» и надпись «РУБЛЕЙ» внизу. При этом внутри нуля имеется защитный элемент, наблюдаемый под разными плоскостями. 

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#Экономика#Новосибирск#Александр Ляхов#Деньги#Память#Банк#Город трудовой доблести
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