Новосибирск увековечили на десятирублевых монетах

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как сообщает пресс-служба Банка России, Новосибирск появился на монете номиналом десять рублей. Всего выпущен миллион экземпляров памятных денег. Их можно использовать в качестве законного средства наличного платежа. Также на монеты попали Нижний Новгород, Нижний Тагил, Томск и Новокузнецк.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи «БАНК РОССИИ» (верхняя часть) и «2023» (нижняя часть). По левую и правую сторону изображены лавровые и дубовые ветви. В центре расположены цифра «10» и надпись «РУБЛЕЙ» внизу. При этом внутри нуля имеется защитный элемент, наблюдаемый под разными плоскостями.