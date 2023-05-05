Новосибирск увековечили на десятирублевых монетах

На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи «БАНК РОССИИ» (верхняя часть) и «2023» (нижняя часть). По левую и правую сторону изображены лавровые и дубовые ветви. В центре расположены цифра «10» и надпись «РУБЛЕЙ» внизу. При этом внутри нуля имеется защитный элемент, наблюдаемый под разными плоскостями.