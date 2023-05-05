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В Новосибирске на репетицию парада Победы перекроют несколько дорог с 5 мая с 18:30 до 22:30 и с 7 мая с 7:00 до 12:30.
В перечень входят улицы Красный проспект, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Ленина, Депутатская, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьская магистраль, Коммунистическая, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинская, Мичурина и Кирова.
Отметим, что метро на площади Ленина также закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая. О 7 мая в мэрии пока ничего не сообщали, но уже известно, что 9 Мая закроют все выходы из подземки во время самого парада и салюта.