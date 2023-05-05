Для удобства жителей Новосибирска увеличат количество автобусов, трамваев и маршруток на нескольких остановках, таких как «М. Речной вокзал», «Дом Ленина», на пересечении улиц Фрунзе и Красного проспекта, на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта и другие. Дополнительный транспорт будет запущен на основных магистралях, и наиболее загруженные остановки будут обслуживаться первыми.