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В Новосибирске в День Победы 9 мая будет обеспечена доступность общественного транспорта в центре города. Мэрия города объявила о запуске дополнительных маршрутов общественного транспорта после 21:00, чтобы люди могли вернуться домой из отдаленных районов города после участия в праздничных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Для удобства жителей Новосибирска увеличат количество автобусов, трамваев и маршруток на нескольких остановках, таких как «М. Речной вокзал», «Дом Ленина», на пересечении улиц Фрунзе и Красного проспекта, на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта и другие. Дополнительный транспорт будет запущен на основных магистралях, и наиболее загруженные остановки будут обслуживаться первыми.
Таким образом, сами праздничные мероприятия пройдут без существенных неудобств для жителей города, обеспечив им удобный и быстрый способ вернуться домой после празднования этого значимого события.
Напомним, что в Новосибирске 5 и 7 мая перекроют центральные улицы и метро ради репетиции парада.