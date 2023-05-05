atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:51

Published Сегодня, 01:51

Modified Сегодня, 01:53

Updated Сегодня, 01:53

Изображение материала

В Новосибирске после 21:00 запустят дополнительный общественный транспорт на 9 мая

5 мая 2023, 01:51
Фото: 1MI
Автобусы будут ходить до поздна

Поздние автобусы после празднования Дня Победы 9 мая запустят в Новосибирске

В Новосибирске в день Победы запустят дополнительный общественный транспорт, чтобы удобнее было добираться домой после праздничных мероприятий. Дополнительные автобусы, трамваи и маршрутки будут доступны после 21:00 на нескольких остановках, расположенных в разных районах города.

В Новосибирске в День Победы 9 мая будет обеспечена доступность общественного транспорта в центре города. Мэрия города объявила о запуске дополнительных маршрутов общественного транспорта после 21:00, чтобы люди могли вернуться домой из отдаленных районов города после участия в праздничных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для удобства жителей Новосибирска увеличат количество автобусов, трамваев и маршруток на нескольких остановках, таких как «М. Речной вокзал», «Дом Ленина», на пересечении улиц Фрунзе и Красного проспекта, на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта и другие. Дополнительный транспорт будет запущен на основных магистралях, и наиболее загруженные остановки будут обслуживаться первыми.

Таким образом, сами праздничные мероприятия пройдут без существенных неудобств для жителей города, обеспечив им удобный и быстрый способ вернуться домой после празднования этого значимого события.

Напомним, что в Новосибирске 5 и 7 мая перекроют центральные улицы и метро ради репетиции парада.

Перекрытие улиц Новосибирска для репетиции парада 2023: 5 мая - вечер и 7 мая – утро
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Автобус#Транспорт#Общественный транспорт#День Победы#9 мая#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы
Вчера, 10:00
Репетиция парада 5 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
Вчера, 05:00
Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая
Вчера, 10:07
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Вчера, 07:28
В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023
Вчера, 10:30
Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском
Сегодня, 01:23