«Зачем бурить дырки на полюсе?» - сибиряк готов заменить нефть топливом из семечек

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как сообщает РТК «Забайкалье», предприниматель Сергей Ратничкин построил цех по переработке целлюлозосодержащих отходов. Предполагается перерабатывать опилки солому и даже привычную всем шелуху от семечек подсолнечника. На даный момент производство находится на начальном этапе, но в него уже вложено свыше 50 миллионов рублей.
По словам бизнесмена, предприятие может изменить все привычные представления о топливе.
«Мы выкидываем под ноги целлюлозосодержащие отходы, каждый год по 400 миллионов тонн. Нефть добываем – 500 миллионов тонн. Если все это переработать, то нефть и не нужна будет. Зачем на Северном полюсе дырки бурить, если все под ногами лежит?», - заметил Сергей Ратничкин.
Задумка уже высоко оценена депутатами краевого Заксобрания. Также к идее присматривается Япония. Бизнесмен надеется на поддержку со стороны государства.