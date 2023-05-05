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«Зачем бурить дырки на полюсе?» - сибиряк готов заменить нефть топливом из семечек

5 мая 2023, 07:43
Фото: freepik.com
Семечки могут заменить нефть

Забайкальские семечки могут стать новым видом топлива

В Забайкальском крае готовы заменить нефтяную промышленность экологически чистым топливом. При этом будет использоваться пищевой продукт, популярный у многих россиян.

Как сообщает РТК «Забайкалье», предприниматель Сергей Ратничкин построил цех по переработке целлюлозосодержащих отходов. Предполагается перерабатывать опилки солому и даже привычную всем шелуху от семечек подсолнечника. На даный момент производство находится на начальном этапе, но в него уже вложено свыше 50 миллионов рублей.

По словам бизнесмена, предприятие может изменить все привычные представления о топливе.

«Мы выкидываем под ноги целлюлозосодержащие отходы, каждый год по 400 миллионов тонн. Нефть добываем – 500 миллионов тонн. Если все это переработать, то нефть и не нужна будет. Зачем на Северном полюсе дырки бурить, если все под ногами лежит?», - заметил Сергей Ратничкин.

Задумка уже высоко оценена депутатами краевого Заксобрания. Также к идее присматривается Япония.  Бизнесмен надеется на поддержку со стороны государства.

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#Россия#Экология#Александр Ляхов#Еда#Топливо#Нефть#Проект#Бизнесмен
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