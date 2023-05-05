«Зачем бурить дырки на полюсе?» - сибиряк готов заменить нефть топливом из семечек

Как сообщает РТК «Забайкалье», предприниматель Сергей Ратничкин построил цех по переработке целлюлозосодержащих отходов. Предполагается перерабатывать опилки солому и даже привычную всем шелуху от семечек подсолнечника. На даный момент производство находится на начальном этапе, но в него уже вложено свыше 50 миллионов рублей.