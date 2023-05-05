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Знамя Победы подняли в Новосибирске над куполом оперного театра

5 мая 2023, 06:24
Фото: atas.info
Российский флаг заменили на знамя

В Новосибирске над куполом оперного театра подняли знамя Победы

Красное знамя Победы подняли над куполом оперного театра в центре Новосибирска, о чем сообщают читатели Atas.info.

В Новосибирске перед Днём Победы на куполе НОВАТа над Оперным театром, было поднято красное знамя Победы.

Эта традиция соблюдается уже несколько лет. За несколько дней до празднования профессиональные альпинисты заменяют на куполе развевающийся флаг России на красное полотнище с изображением серпа и молота.

На знамени написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Запись аналогична записи на знамени, которое висело на здании рейхстага в Берлине в 1945 году. Это напоминает об огромной победе нашей армии.

Напомним, что во время репетиции парада 5 и 7 мая будут перекрыты некоторые центральные улицы. Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо заранее планировать свой маршрут. 

Перекрытие улиц Новосибирска для репетиции парада 2023: 5 мая - вечер и 7 мая – утро
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#Эмилия Губарева#Флаг#9 мая#Парад#Общество#Город#Культура#Новосибирск
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