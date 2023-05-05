Знамя Победы подняли в Новосибирске над куполом оперного театра

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Новосибирске перед Днём Победы на куполе НОВАТа над Оперным театром, было поднято красное знамя Победы.
Эта традиция соблюдается уже несколько лет. За несколько дней до празднования профессиональные альпинисты заменяют на куполе развевающийся флаг России на красное полотнище с изображением серпа и молота.
На знамени написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Запись аналогична записи на знамени, которое висело на здании рейхстага в Берлине в 1945 году. Это напоминает об огромной победе нашей армии.
Напомним, что во время репетиции парада 5 и 7 мая будут перекрыты некоторые центральные улицы. Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо заранее планировать свой маршрут.