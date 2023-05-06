Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По предварительным прогнозам, основанным на математической модели, в основу которой положен характер погоды прошлых лет, синоптики предполагают, что жары в первый летний месяц в Новосибирске не будет.
По данным Яндекс.погоды в среднем столбик термометра в июне будет колебаться в районе отметок 20-22 градуса выше нуля. Характер погоды остается похожим в течение всего месяца. Семь дней в июне обещают дожди, 12 дней на небе будет наблюдаться переменная облачность.
Похожий прогноз дает погодный информер Gismeteo. По данным этой платформы дождливых дней в июне ожидается 13. Особняком стоит 7 июня – по прогнозам, в этом день дневная температура упадет до 12 градусов. Но температурная аномалия продлится только одни сутки.