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Published Сегодня, 04:19

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В июне-2023 в Новосибирске потеплеет до + 25 градусов

6 мая 2023, 04:19
Фото: 1MI
Погода в июне ожидается комфортной

В Новосибирске назван предватительный прогноз погоды на июнь: до + 25 градусов

Синоптики в предварительном прогнозе на июнь обещают новосибирцам комфортную солнечную погоду без жары. А вот относительно количества осадков специалисты во мнении расходятся

По предварительным прогнозам, основанным на математической модели, в основу которой положен характер погоды прошлых лет, синоптики предполагают, что жары в первый летний месяц в Новосибирске не будет.

По данным Яндекс.погоды в среднем столбик термометра в июне будет колебаться в районе отметок 20-22 градуса выше нуля. Характер погоды остается похожим в течение всего месяца. Семь дней в июне обещают дожди, 12 дней на небе будет наблюдаться переменная облачность.

Похожий прогноз дает погодный информер Gismeteo. По данным этой платформы дождливых дней в июне ожидается 13. Особняком стоит 7 июня – по прогнозам, в этом день дневная температура упадет до 12 градусов. Но температурная аномалия продлится только одни сутки.

Жара и грозы: что ждать от погоды в Новосибирске в мае 2023 года?
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#Погода#Прогноз#Июнь#2023#Новосибирск
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