В соответствии с дендрологическим планом будет высажено 166 саженцев, среди которых ель сибирская, яблоня ягодная, сирень венгерская и спирея японская. В посадке деревьев и кустарников также приняли участие сотрудники "Горзеленхоза", участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и питомник "Садовод 54".