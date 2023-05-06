Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
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Updated Сегодня, 11:45
Новосибирск присоединился к масштабной международной акции "Сад Памяти". В субботу, 5 мая, на территории сквера "Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 гг." мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с участниками Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" посадил дерево.
"Смысл акции в том, чтобы в память о каждом герое Великой Отечественной войны было высажено дерево. Уже третий год продолжается акция, а задача до сих пор не выполнена – такие большие жертвы принес наш народ, чтобы защитить мир от фашизма. Сегодня лозунг "За Победу!" вновь актуален. Потому что наши ребята, наши бойцы, снова на переднем крае, они защищают Отечество, и им очень нужна наша поддержка", – сказал Анатолий Локоть.
Глава муниципалитета подчеркнул, что реконструкция сквера возле Монумента Славы в Первомайском районе и высадка деревьев проходила в течение последних лет и эта работа будет продолжена.
В соответствии с дендрологическим планом будет высажено 166 саженцев, среди которых ель сибирская, яблоня ягодная, сирень венгерская и спирея японская. В посадке деревьев и кустарников также приняли участие сотрудники "Горзеленхоза", участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и питомник "Садовод 54".
По словам директора МАУ "Горзеленхоз" Натальи Цветковой, акция "Сад Памяти" открывает масштабное озеленение города, запланированное в этом году.