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2000 год новосибирский авиазавод имени Чкалова встречал в упадке. Огромное предприятие, известное на всю страну, потерпело явную неудачу в годы правления Бориса Ельцина. Могучий оборонный завод, в годы горбачевской перестройки вынужденный переключится на производство кастрюль и сократить тысячи сотрудников, делал ставку на конверсионное гражданское авиапроизводство. На предприятии были построены первые летные экземпляры Ан-38-100, который должен был заменить устаревших Ан-2, Ан-28, Л-410 и частично Ан-24 и Як-40. Машина была хорошая. Но государство не спешило с заказами или поддержкой производства.
"Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну", - сказал Владимир Путин 7 мая 2000 года, в день вступления в должность президента России.
Все начинает меняться в 2003 году. Завод входит в состав холдинга "Сухой", подписан контракт с Минобороны РФ на производство ударного самолета Су-34, с 2006 года началась серийная поставка этих машин в ВВС России. Сегодня завод загружен как военными, так и гражданскими заказами – участвует в производстве лайнера SSJ-100. А в ближайшие два года на заводе начнется серийное производство уникального беспилотника "Охотник".
"Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет", - заявил первый замгендиректора корпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью агентству ТАСС.
Эта история служит отражением экономической ситуации в регионе в целом. Период вплоть до 2012 года старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Юрий Ершов называет "восстановительным".
"Физический объем валового регионального продукта области вырос, при оценке его динамики по произведению погодовых индексов, в 2,43 раза. Это заметно более высокий результат, чем по стране в целом (2,11 раза), а по показателю динамики физического объема Новосибирская область занимает первое место среди субъектов всех федеральных округов от Приволжского до Дальневосточного", - пишет Ершов в сборнике научных трудов "Проблемы и перспективы экономического развития Новосибирской области".
Экономика региона успешно выдержала мировой кризис 2008-09 годов, к 2012 вышла на докризисный уровень и продолжает показывать стабильный рост. Валовой региональный продукт (ВРП) региона за 2018-2022 годы вырос более чем на 11 процентов. Без учета инфляции, в сопоставимых ценах. Это почти в два раза превышает значение в среднем по России. По итогам 2022 года этот показатель равнялся 1 трлн 800 млрд рублей.
"По всем основным показателям мы превышаем среднероссийские данные, то есть развиваемся темпами выше, чем многие наши коллеги из других регионов. Это результат как минимум последней пятилетки. Данные пяти лет подтверждают, что принципы, заложенные в стратегию "Сибирское лидерство" – а основной из них: "Развиваться быстрее, чем все остальные" — соблюдаются", - говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
90-е годы для многих завершались неуверенностью в завтрашнем дне. Бесплатная медицина оставляла желать лучшего, а зарплаты большинства россиян не позволяли обратиться в платные клиники. Система образования пребывала в глубоком кризисе, школьникам не хватало мест в классах, а малышам в детсадах. Слово "бюджетник" стало практически ругательным – настолько ничтожными были зарплаты государственных и муниципальных сотрудников.
"У нас общие цели – мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире", - подчеркнул 7 мая 2000 года Владимир Путин, официально вступая в президентские права.
Первое и самое заметное изменение начала 2000-х - постоянная индексация пенсий и других социальных пособий. А в 2012 году (помните, выше мы говорили, что в этот год, по оценкам экономистов, завершается "восстановительный этап экономики") выходят так называемые "майские указы" Путина, направленные на рост зарплат работников бюджетной сферы. Уже к 2016 году Новосибирская область была в лидерах среди сибирских регионов по выполнению поручений главы государства.
"Для общества не могут оставаться незамеченными кардинальные изменения в системе дошкольного образования. В этом году практически все дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. Достигнут необходимый уровень доступности для населения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, обеспечивается выполнение обязательств по заработной плате работников бюджетной сферы", - констатировал тогда полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Новосибирская область вводит собственные доплаты бюджетникам, не попадающим под действия "майских указов". Так, в прошлом году жалование таких сотрудников было первый раз увеличено летом на 10%, а октябре зарплаты повысили еще на 4%. Повышение зарплат коснулось работников образования, социальной сферы, культуры, спорта и физической культуры.
В Новосибирской области среднемесячная заработная плата в 2023 году превысила 50 000 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат. Аналитики также отмечают, что бюджетники резко выросли в зарплатах. Некоторые специалисты даже могли перегнать по доходам сотрудников частных компаний в своей сфере деятельности.
Труд учителей школ и педагогов государственных ВУЗов в Новосибирске оценивается в среднем от 48 до 80 тысяч рублей в месяц. На 4 000 рублей меньше, зарабатывали они год назад, а в 2021-м едва 35 тысяч. При этом в регионе педагогам, приехавшим из других регионов, по программе "Земский учитель" компенсируют частично расходы на транспорт и жилье.
Со слов министра здравоохранения Новосибирской области Atas.info стало известно, что врачи с высшим образованием, имеющие квалификацию, специальность (включая фармацевтов) зарабатывают в среднем около 90 000 рублей. Чуть больше 45 тысяч рублей получают специалисты со средним профессиональным образованием. Это медики (фельдшеры, медсестры, акушеры), которые осуществляют уход за пациентами, проводят реабилитацию под руководством врача. Младший медперсонал (санитары и т.д.) получают 44,5 тысячи рублей в месяц.
Еще в категорию бюджетников входят научные сотрудники. В 2023 году их зарплаты также выросли. В Новосибирске сейчас зарабатывают от 65–70 тысячи рублей сотрудники государственных научных центров, институтов, академий.