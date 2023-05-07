Труд учителей школ и педагогов государственных ВУЗов в Новосибирске оценивается в среднем от 48 до 80 тысяч рублей в месяц. На 4 000 рублей меньше, зарабатывали они год назад, а в 2021-м едва 35 тысяч. При этом в регионе педагогам, приехавшим из других регионов, по программе "Земский учитель" компенсируют частично расходы на транспорт и жилье.