Бюджет Новосибирской области: доходы превысили расходы на 15, 5 млрд рублей
Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Деньги
Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства Нижегородской области, на котором рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года.
Председательствовавший на совещании губернатор Нижегородской области Андрей Травников сообщил, что по состоянию на 1 октября 2022 года превышение доходов над расходами составило 15,5 млрд рублей.
О параметрах исполнения главного областного финансового документа рассказал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он сообщил, что в доходную часть бюджета поступило за 9 месяцев 190 млрд рублей. Его обеспечили в большинстве своем следующие отрасли народного хозяйства региона: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, торговля, сфера транспортировки и хранения.
Изменилась и расходная часть бюджета — выросла на 25 млрд рублей, причем 18 млрд из этой суммы составляют так называемые приоритетные расходы. Это увеличение по выплатам заработной платы, меры социальной поддержки населения, государственная поддержка агропромышленного комплекса.
Также в расходную часть вошло финансирование строительства ледовой арены и реализация инфраструктурных проектов.
Правительство Новосибирской области полностью одобрило отчет об исполнении
областного бюджета. После подписания он будет опубликован на сайте правительства.