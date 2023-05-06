Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Как минимум 1,2 млрд рублей направят власти Новосибирской области из регионального резервного фонда на закупки различной техники для участников специальной военной операции. Деньги будут выделены до конца 2023 года, сообщил губернатор Андрей Травников.
По словам главы региона, в первую очередь, будет профинансирована закупка противодроновых ружей, автомобилей, тепловизоров, приборов ночного видения и квадокоптеров.
В прошлом году траты из бюджета Новосибирской области, связанные с проведением спецоперации, составили 4,2 млрд рублей. Средства пошли на закупку обмундирования, восстановительные работы на территории Донбасса и поддержку семей военных.