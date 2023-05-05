Истратили пожертвования на УАЗик для бойцов СВО – скандал в Совете отцов Новосибирска

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как сообщает Сибкрай, претензии к народному избраннику предъявил Совет отцов Новосибирской области (Примечательно, что на официальном сайте фигурируют два названия организации:« Совет отцов» и «Союз отцов» - Прим.ред.). По мнению руководителя организации Сергея Майорова, Заболотский потратил на личные нужды пожертвования на закупку оборудования для бойцов из зоны специальной военной операции.
Парламентарию было выделено свыше полумиллиона рублей на покупку автомобиля УАЗ, однако депутат предпочел часть суммы потратить их на покупку запчастей и поездку в Барнаул, а оставшиеся средства до сих пор не вернул.
По словам Сергея Майорова, за это парламентария исключили из Совета отцов и больше не желают иметь с ним никаких отношений. Сам же Сергей Заболотский якобы пытается придать ситуации исключительно политический окрас. При этом организация не желает обращаться по этому поводу в полицию.
«Заявления мы не подавали. Это спор двух субъектов, который не относится к уголовному законодательству», - заметил Сергей Майоров.
Однако парламентарий отрицает все обвинения в свой адрес и заявляет, что деньги ушли по назначению и у него есть соответствующие чеки. Деньги, переданные Советом отцов, изначально предназначались на благотворительные цели.
«Сергей Майоров со мной и с бойцами СВО не работал. То, что мне перевели на карту – благотворительность. Да и какое может быть нецелевое расходование средств, если я потратил их на запчасти для нужд СВО. Есть люди, которые это подтвердят. За автомобильные запчасти мне грамоту дали. Все это неоднократно говорилось», - заявил Сергей Заболотский.
Также народный избранник заявил, что автомобили ГАЗель и УАЗ были закуплены им самим, но в зону СВО так и не попали.
С точки зрения депутата, увольнения из Совета отцов Новосибирской области быть не могло, поскольку официального приема в организацию и конкретных договоренностей по работе не было. Все якобы было озвучено в устной форме, а потом Сергей Заболотский решил сам отказаться от сотрудничества.
В последнее время о Союзе отцов СМИ часто писали, как об организации выступающей с инициативами о запрете выступлений в Новосибирске тех или иных артистов. А также отцы защищали ледяные горки во дворах.