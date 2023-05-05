Истратили пожертвования на УАЗик для бойцов СВО – скандал в Совете отцов Новосибирска

По словам Сергея Майорова, за это парламентария исключили из Совета отцов и больше не желают иметь с ним никаких отношений. Сам же Сергей Заболотский якобы пытается придать ситуации исключительно политический окрас. При этом организация не желает обращаться по этому поводу в полицию.