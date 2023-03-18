Новосибирский Совет отцов исключил депутата Заболотского за драку с молодежью

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Из публикации следует, что Совет отцов принял решительные меры в отношении члена сообщества из-за нарушающих морально-этических принципов организации.
«Поэтому, на основании решения правления, Сергей Заболотский был исключен из Совета Отцов НСО за свои дискредитирующие действия по отношению к нашей организации», - написали представители Совета.
Поводом для исключения мог стать инцидент, произошедший в феврале. Тогда депутат Сергей Заболотский стал участником драки. Мужчина подъехал к дрифтующим на автомобильной заправке автомобилистам и попросил их успокоиться. В итоге народный избранник подрался с 22-летним водителем и 23-летним пассажиром. Обе стороны конфликта заявили в полицию.
Известно, что Заболотский избирался от партии «ЕР», а во фракции ранее говорили, что держат ситуацию на контроле – если вина депутата подтвердится, то его могут привлечь к партийной ответственности и даже исключить из партии.