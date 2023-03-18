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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:42

Новосибирский Совет отцов исключил депутата Заболотского за драку с молодежью

18 марта 2023, 10:39
Фото: Администрация Колыванского района Новосибирской области
Мужчина подрался с молодыми людьми
Депутата Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского исключил из своих рядов Совет отцов, об этом говорится в официальной группе организации.

Из публикации следует, что Совет отцов принял решительные меры в отношении члена сообщества из-за нарушающих морально-этических принципов организации.

«Поэтому, на основании решения правления, Сергей Заболотский был исключен из Совета Отцов НСО за свои дискредитирующие действия по отношению к нашей организации», - написали представители Совета.

Поводом для исключения мог стать инцидент, произошедший в феврале. Тогда депутат Сергей Заболотский стал участником драки. Мужчина подъехал к дрифтующим на автомобильной заправке автомобилистам и попросил их успокоиться. В итоге народный избранник подрался с 22-летним водителем и 23-летним пассажиром. Обе стороны конфликта заявили в полицию.

Известно, что Заболотский избирался от партии «ЕР», а во фракции ранее говорили, что держат ситуацию на контроле – если вина депутата подтвердится, то его могут привлечь к партийной ответственности и даже исключить из партии.

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#Эмилия Губарева#Депутат#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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