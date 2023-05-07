В американском ситкоме «Гриффины» пошутили про Новосибирск

Как сообщает «НГС Новосибирск», сюжет серии крутится вокруг взлома аккаунта у антропоморфного пса Брайана. Мег Гриффин узнает, что хакер родом из России и произносит вышеупомянутую сакраментальную фразу. Однако программист на самом деле находится в Челябинске и герои решают его отыскать.