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В американском ситкоме «Гриффины» пошутили про Новосибирск

7 мая 2023, 07:12
Фото: 20th Century Fox / wikipedia.org
В ситкоме «Гриффины» пошутили про Новосибирск

В американском ситкоме «Гриффины» пошутили про Новосибирск

Новая серия американского комедийного сериала «Гриффины» посвящена России. Гером ситкома упомянули в ней Новосибирск.

«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки», - шутит персонаж сериала Мег Гриффин.

При этом сама фраза звучит на русском языке, а произносит ее актриса Мела Кунис, которая родилась в украинском городе Череповец и хорошо знает русский.

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Как сообщает «НГС Новосибирск», сюжет серии крутится вокруг взлома аккаунта у антропоморфного пса Брайана. Мег Гриффин узнает, что хакер родом из России и произносит вышеупомянутую сакраментальную фразу. Однако программист на самом деле находится в Челябинске и герои решают его отыскать.

Стоит отметить, что сериал «Гриффины» часто затрагивает весьма спорные темы политики, религии и взимоотношения полов. Также в ситкоме очень много «черных» шуток.

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Мультфильм#Анимация#Артист
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