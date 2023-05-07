В американском ситкоме «Гриффины» пошутили про Новосибирск

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки», - шутит персонаж сериала Мег Гриффин.
При этом сама фраза звучит на русском языке, а произносит ее актриса Мела Кунис, которая родилась в украинском городе Череповец и хорошо знает русский.
Как сообщает «НГС Новосибирск», сюжет серии крутится вокруг взлома аккаунта у антропоморфного пса Брайана. Мег Гриффин узнает, что хакер родом из России и произносит вышеупомянутую сакраментальную фразу. Однако программист на самом деле находится в Челябинске и герои решают его отыскать.
Стоит отметить, что сериал «Гриффины» часто затрагивает весьма спорные темы политики, религии и взимоотношения полов. Также в ситкоме очень много «черных» шуток.