Городские фонтаны включили в День Победы 9 мая в Новосибирске

Напомним, что мэрия Новосибирска готовится провести масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Как сообщает журналист издания «Атас.инфо», работы начнутся в 2023 году. Недавно была размещена информация на муниципальном портале города, где рассказывается о планах по реконструкции и о том, что случится с фонтаном «Мишка». Подробнее...