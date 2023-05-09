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Городские фонтаны включили в День Победы 9 мая в Новосибирске

9 мая 2023, 04:22
Фото: atas.info
Фонтаны заработали 9 мая

В Новосибирске заработали городские фонтаны в День Победы 9 мая

Фонтаны заработали по традиции 9 мая в Новосибирске, о чем сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Городские фонтаны в Новосибирске были запущены в День Победы 9 мая.

Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова в своём Telegram-канале, добавив, что открытие фонтанов перед праздником стало ежегодной традицией.

Множество детей пришли на мероприятие и не отказались от купания в прохладных струях в тёплую погоду. Вице-мэр отметила, что жизнь продолжается, а дети счастливы.

Напомним, что мэрия Новосибирска готовится провести масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Как сообщает журналист издания «Атас.инфо», работы начнутся в 2023 году. Недавно была размещена информация на муниципальном портале города, где рассказывается о планах по реконструкции и о том, что случится с фонтаном «Мишка». Подробнее...

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#Эмилия Губарева#Фонтан#9 мая#Общество#Город#Новосибирск
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