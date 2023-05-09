Городские фонтаны включили в День Победы 9 мая в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Городские фонтаны в Новосибирске были запущены в День Победы 9 мая.
Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова в своём Telegram-канале, добавив, что открытие фонтанов перед праздником стало ежегодной традицией.
Множество детей пришли на мероприятие и не отказались от купания в прохладных струях в тёплую погоду. Вице-мэр отметила, что жизнь продолжается, а дети счастливы.
Напомним, что мэрия Новосибирска готовится провести масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Как сообщает журналист издания «Атас.инфо», работы начнутся в 2023 году. Недавно была размещена информация на муниципальном портале города, где рассказывается о планах по реконструкции и о том, что случится с фонтаном «Мишка». Подробнее...