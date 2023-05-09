Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В соответствии с указом Минобороны Новосибирской области, главный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на Михайловской набережной в 21.50.
Фейерверк также запустят в сквере «Тринадцатый трамвай» за театром оперы и балета в 21.55. В этом году салют вернется на Площадь Ленина, так что жители города смогут зрелище празднования увидеть на двух площадках.
Кроме того, вечером 9 мая в нескольких районах Новосибирска можно будет увидеть фейерверки: на площадке у Монумента Славы в Ленинском районе, на набережной ОбьГЭС, на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе и в Академгородке на верхней зоне у ДК «Академия» и на открытой площадке возле ТРК «Эдем».