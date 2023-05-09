atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Изображение материала

Самый большой салют 9 мая 2023 в Новосибирске: где и во сколько начнется

9 мая 2023, 10:58
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Салют на Михайловской набережной будет главным
В день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года, у жителей Новосибирска будет возможность увидеть большой артиллерийский салют на Михайловской набережной и фейерверки на шести различных площадках по всему городу.

В соответствии с указом Минобороны Новосибирской области, главный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на Михайловской набережной в 21.50.

Фейерверк также запустят в сквере «Тринадцатый трамвай» за театром оперы и балета в 21.55. В этом году салют вернется на Площадь Ленина, так что жители города смогут зрелище празднования увидеть на двух площадках.

Кроме того, вечером 9 мая в нескольких районах Новосибирска можно будет увидеть фейерверки: на площадке у Монумента Славы в Ленинском районе, на набережной ОбьГЭС, на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе и в Академгородке на верхней зоне у ДК «Академия» и на открытой площадке возле ТРК «Эдем».

Семь салютов 9 мая 2023 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#День Победы#9 мая#Парад#Салют#Общество#Город#Новосибирск#День Победы в Новосибирске 9 мая 2023
Подпишитесь
День Победы 2023 в Новосибирске программа от парада до салюта 9 мая
Вчера, 22:58
Где перекрыты улицы 9 мая 2023 в Новосибирске во время парада и салюта на День Победы
Вчера, 21:47
Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной
Вчера, 15:41
Семь салютов 9 мая 2023 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало
Сегодня, 01:16
Толпы новосибирцев пришли на пл. Ленина: начался Парад Победы 9 мая
Сегодня, 02:42
Парад 9 мая 2023 в Новосибирске онлайн: где и во сколько смотреть трансляцию
Вчера, 21:57