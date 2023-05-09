Кроме того, вечером 9 мая в нескольких районах Новосибирска можно будет увидеть фейерверки: на площадке у Монумента Славы в Ленинском районе, на набережной ОбьГЭС, на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе и в Академгородке на верхней зоне у ДК «Академия» и на открытой площадке возле ТРК «Эдем».