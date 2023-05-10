Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Испытание теплосетей на максимальную температуру начнется 11 мая, а 16 мая сотрудники СГК начнут гидравлические испытания. График отключения горячей воды в связи с испытаниями на теплосетях опубликован СГК. Он включает в себя 14 этапов, первый этап начнется 16 мая, последний этап завершится 18 августа.
ТЭЦ Новосибирска будут проверять теплосети по очереди, в связи с этим, в разных микрорайонах и районах города будет отключаться горячая вода, максимальный срок отключения горячей воды этим летом составит 14 дней.
СГК опубликовал согласованный с Департаментом ЖКХ график отключения горячей воды в Новосибирске летом 2023 года.