Испытание теплосетей на максимальную температуру начнется 11 мая, а 16 мая сотрудники СГК начнут гидравлические испытания. График отключения горячей воды в связи с испытаниями на теплосетях опубликован СГК. Он включает в себя 14 этапов, первый этап начнется 16 мая, последний этап завершится 18 августа.