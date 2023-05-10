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10 мая в Новосибирске закончится отопительный сезон

10 мая 2023, 02:27
Фото: 1MI
Батареи станут холодными уже 10 мая, несмотря на то, что обещают похолодание.
Постановление о завершении отопительного сезона 10 мая 2023 года подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Испытание теплосетей на максимальную температуру начнется 11 мая, а 16 мая сотрудники СГК начнут гидравлические испытания. График отключения горячей воды в связи с испытаниями на теплосетях опубликован СГК. Он включает в себя 14 этапов, первый этап начнется 16 мая, последний этап завершится 18 августа.

ТЭЦ Новосибирска будут проверять теплосети по очереди, в связи с этим, в разных микрорайонах и районах города будет отключаться горячая вода, максимальный срок отключения горячей воды этим летом составит 14 дней.

График отключения горячей воды по районам Новосибирска в мае 2023 опубликован СГК
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СГК опубликовал согласованный с Департаментом ЖКХ график отключения горячей воды в Новосибирске летом 2023 года.

#Ольга Храмушкина#Отопление#Горячая вода#Теплосети#ТЭЦ#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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График отключения горячей воды по районам Новосибирска в мае 2023 опубликован СГК
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