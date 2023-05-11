«От любовницы удрал»: в Новосибирске голый мужчина гулял по улице Прокопьевской

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:45
Вечером 10 мая в Новосибирске на улице Прокопьевской произошел необычный случай. Голый мужчина прогуливался по обочине, полностью раздетый и не обращал внимания на окружающих.
Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», которые также прислали видеоролик с необычным горожанином.
Подписчики выдвигали различные теории по поводу такого экстравагантного поведения человека - кто-то предположил, что он вышел после бани, другие приписали такое поведение наркотическому опьянению или потере пари в споре. Но точная причина такого поведения неизвестна.
«От любовницы удрал, муж раньше из командировки вернулся»;
«После визита у любовницы?»;
«Не первый раз уже. Весна в самом разгаре»;
«из бани шёл, там рядом как раз»;
«Проспорил или проиграл».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*