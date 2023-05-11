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«От любовницы удрал»: в Новосибирске голый мужчина гулял по улице Прокопьевской

11 мая 2023, 02:43
Фото: 1MI
Мужчина был полностью голым

В Новосибирске голый мужчина шел по улице Прокопьевской

В Новосибирске мужчина шел голый по улице Прокопьевской, а его запечатлели очевидцы и опубликовали в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Вечером 10 мая в Новосибирске на улице Прокопьевской произошел необычный случай. Голый мужчина прогуливался по обочине, полностью раздетый и не обращал внимания на окружающих.

Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», которые также прислали видеоролик с необычным горожанином.

Подписчики выдвигали различные теории по поводу такого экстравагантного поведения человека - кто-то предположил, что он вышел после бани, другие приписали такое поведение наркотическому опьянению или потере пари в споре. Но точная причина такого поведения неизвестна.

«От любовницы удрал, муж раньше из командировки вернулся»;

«После визита у любовницы?»;

«Не первый раз уже. Весна в самом разгаре»;

«из бани шёл, там рядом как раз»;

«Проспорил или проиграл».

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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