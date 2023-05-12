Айтишник Wildberries меняя ценники товаров обокрал маркетплейс на полмиллиарда

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Айтишник признался, что обокрал Wildberries. Он создал Telegram-бота, который помогал продавцам обходить правила маркетплейса и бесплатно рекламировать свои товары через «серое» продвижение, пишут «Новые известия».
Также мужчина менял ценники на дорогие товары в базе Wildberries, занижая их на десятки, сотни и до тысяч раз. После этого товар выкупал за копейки с помощью подставных клиентов.
Действия айтишника по-прежнему вызывают сомнения в том, работал ли он один или же у него были сообщники в его злодеяниях.
Напомним, в марте 2023 года сотрудники пунктов выдачи товаров Wildberries по всей стране устроили забастовку. Одна из работниц компании из Новосибирска рассказала о том, чем коллеги недовольны.