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Айтишник Wildberries меняя ценники товаров обокрал маркетплейс на полмиллиарда

12 мая 2023, 06:15
Фото: 1MI
Штатный сотрудник Wildberries украл деньги
Штатный сотрудник Wildberries сознался в махинациях с ценниками. Его действия нанесли компании ущерб в размере полмиллиарда рублей.

Айтишник признался, что обокрал Wildberries. Он создал Telegram-бота, который помогал продавцам обходить правила маркетплейса и бесплатно рекламировать свои товары через «серое» продвижение, пишут «Новые известия».

Также мужчина менял ценники на дорогие товары в базе Wildberries, занижая их на десятки, сотни и до тысяч раз. После этого товар выкупал за копейки с помощью подставных клиентов.

Действия айтишника по-прежнему вызывают сомнения в том, работал ли он один или же у него были сообщники в его злодеяниях.

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Напомним, в марте 2023 года сотрудники пунктов выдачи товаров Wildberries по всей стране устроили забастовку. Одна из работниц компании из Новосибирска рассказала о том, чем коллеги недовольны. 

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#Алина Шефер#Кража#Wildberries#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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