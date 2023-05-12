Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Большинство экспертов считает, что военные действия на Украине будут продолжаться еще как минимум год. При этом речь не идет о начале переговоров об урегулировании конфликта, на них не согласны обе стороны. Пока не просматривается даже перспектива соглашения о прекращении огня. В Кремле не комментируют сроки окончания спецоперации, напоминая, что поставленные цели еще не достигнуты. В офисе Зеленского, в свою очередь, любят говорить о возвращении Украины к границам 1991 года, хотя даже самые ярые противники России в Вашингтоне не верят в подобное развитие событий, пишет издание Forbes.
По мнению главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, для установления полного контроля над всей территорией Донбасса потребуется полтора-два года. До трех лет может уйти на создание полосы безопасности вплоть до Днепра, считает бизнесмен.
Не видит причин скорого завершения конфликта и руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Он напоминает, что изначально спецоперация не имела никаких временных рамок, а усиление западных военных поставок только затягивает ход событий на фронте. Между тем, по данным информагентства Ura.ru Михайлов не исключает, что Запад летом 2023 года попытается заморозить активные действия на линии соприкосновения через дипломатические усилия.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман называет точный срок, до которого Россия должна завершить спецоперацию – сентябрь 2023 года. Он увязывает это с нарастающими темпами производства различных типов вооружения западными странами для передачи их Украине, сообщает «Комсомольская правда». В результате, считает депутат, в 2024 члены северо-атлантического альянса будут выпускать столько оружия, что вооруженные силы России не будут успевать его уничтожать.
При этом политолог Алексей Мухин на страницах издания Pravda.ru прогнозирует, что после завершения спецоперация обстановка в мире не станет более спокойной. По словам Мухина, часть западного оружия, поставляемого Украине, уже расползлась по миру и попала в руки криминальных группировок. Их ряды после установления мира могут пополнить и бывшие солдаты ВСУ. И эти формирования могут быть использованы для организации терактов и государственных переворотов, считает эксперт.