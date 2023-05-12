Большинство экспертов считает, что военные действия на Украине будут продолжаться еще как минимум год. При этом речь не идет о начале переговоров об урегулировании конфликта, на них не согласны обе стороны. Пока не просматривается даже перспектива соглашения о прекращении огня. В Кремле не комментируют сроки окончания спецоперации, напоминая, что поставленные цели еще не достигнуты. В офисе Зеленского, в свою очередь, любят говорить о возвращении Украины к границам 1991 года, хотя даже самые ярые противники России в Вашингтоне не верят в подобное развитие событий, пишет издание Forbes.