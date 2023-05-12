В Новосибирске ищут организаторов концерта в честь Дня России за 1,4 млн рублей

В Новосибирске требуется организатор для фестиваля в честь Дня России с гала-концертом и тематическими интерактивными площадками за 1,4 млн рублей, о чем говорится на сайте госзакупок.