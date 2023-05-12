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Организаторов ищут в Новосибирске для фестиваля в честь Дня России 2023

12 мая 2023, 01:50
Фото: 1MI
Праздник состоится в июне

В Новосибирске ищут организаторов концерта в честь Дня России за 1,4 млн рублей

В Новосибирске требуется организатор для фестиваля в честь Дня России с гала-концертом и тематическими интерактивными площадками за 1,4 млн рублей, о чем говорится на сайте госзакупок.

Заказчик, ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», ищет организаторов концерта в честь Дня России за 1,4 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Точное место проведения праздника не названо. Подходящий подрядчик должен будет организовать четырехчасовую программу с тематическими интерактивными зонами, анимационной группой, а также гала-концертом «Истоки» - областного фестиваля творчества трудовых коллективов.

В рамках проведения концерта могут потребоваться услуги фотографов, светового монтажа, монтажа барьеров и проходных рамок. Заявки на участие в закупке принимаются до 18 мая 2023 года.

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#Эмилия Губарева#Госзакупки#День России#Концерт#Общество#Город#Новосибирск
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