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Заказчик, ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», ищет организаторов концерта в честь Дня России за 1,4 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.
Точное место проведения праздника не названо. Подходящий подрядчик должен будет организовать четырехчасовую программу с тематическими интерактивными зонами, анимационной группой, а также гала-концертом «Истоки» - областного фестиваля творчества трудовых коллективов.
В рамках проведения концерта могут потребоваться услуги фотографов, светового монтажа, монтажа барьеров и проходных рамок. Заявки на участие в закупке принимаются до 18 мая 2023 года.