По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в эти дни ожидаются ночные заморозки до 0 градусов, а дневная температура поднимется только до +11...+13 °С без осадков. В понедельник 15 мая температура воздуха значительно потеплеет до +19 °С, однако, придет и ветренная погода со скоростью до 12-14 м/с.