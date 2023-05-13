Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в эти дни ожидаются ночные заморозки до 0 градусов, а дневная температура поднимется только до +11...+13 °С без осадков. В понедельник 15 мая температура воздуха значительно потеплеет до +19 °С, однако, придет и ветренная погода со скоростью до 12-14 м/с.
До 18 мая температура будет колебаться от +10...+18 °С, а значительное потепление ожидается только после 19 мая. К концу месяца в регионе столбики термометров прогреются до +20 °С.
Похожий прогноз дают и другие погодные сервисы. Так, «Яндекс. Погода» обещает тепло только с пятницы 19 мая. Днем столбик термометра прогреется до +20 °С. Солнечная погода продержится несколько дней.
Gismeteo прогнозирует потепление до +21 °С днем 19 мая. Ночью будет +2…+6 °С.