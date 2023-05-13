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Когда придет тепло в Новосибирск в мае 2023 — что говорят синоптики

13 мая 2023, 06:31
Фото: 1MI
Потеплеет только ближе к следующим выходным

В Новосибирске к концу следующей недели потеплеет до +20 °С

Синоптики сообщают, что Новосибирск еще несколько дней будет находиться во власти холодного атмосферного фронта, но на следующей неделе все же придет потепление.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в эти дни ожидаются ночные заморозки до 0 градусов, а дневная температура поднимется только до +11...+13 °С без осадков. В понедельник 15 мая температура воздуха значительно потеплеет до +19 °С, однако, придет и ветренная погода со скоростью до 12-14 м/с.

До 18 мая температура будет колебаться от +10...+18 °С, а значительное потепление ожидается только после 19 мая. К концу месяца в регионе столбики термометров прогреются до +20 °С.

Похожий прогноз дают и другие погодные сервисы. Так, «Яндекс. Погода» обещает тепло только с пятницы 19 мая. Днем столбик термометра прогреется до +20 °С. Солнечная погода продержится несколько дней.

Gismeteo прогнозирует потепление до +21 °С днем 19 мая. Ночью будет +2…+6 °С.

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#Эмилия Губарева#Тепло#Погода#Погода на неделю#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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