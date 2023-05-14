Какие грибы вырастут в лесах Новосибирской области в мае 2023 –кроме сморчков

Новосибирские грибники ожидают в лесах первые вешенки и трутовики в мае

Грибники в Новосибирской области открыли сезон «тихой» охоты на сморчки в начале мая. В ближайшие дни, как они рассказали Atas.info, ожидают появления в лесах первых вешенок и других грибов.