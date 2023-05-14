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Какие грибы вырастут в лесах Новосибирской области в мае 2023 –кроме сморчков

14 мая 2023, 04:32
Фото: atas.info
Грибники рассказали о том, какие грибы ждут в лесах Новосибирска

Новосибирские грибники ожидают в лесах первые вешенки и трутовики в мае

Грибники в Новосибирской области открыли сезон «тихой» охоты на сморчки в начале мая. В ближайшие дни, как они рассказали Atas.info, ожидают появления в лесах первых вешенок и других грибов.
«Если через пару дней в городе потеплеет снова, то начнут расти вешенки и трутовики. Вешенок будет немного, кому повезет, тот и соберет. Они селятся рядом с березами примерно в это время в зависимости от климата. Уже на днях могут появиться легочные и степные вешенки, остальные виды только ближе к осени», - рассказал Atas.info заядлый грибник Анатолий Быков.

Помимо вешенок, через несколько дней в лесах региона вырастут серно-желтые трутовики. Полянки, по словам грибников, можно найти рядом с хвойными деревьями в Искитиме, Ордынке, Колывани.

 

Фото: Википедия
«Это вкусный, кисловатый гриб. Его лучше собирать свежим, потому что старые быстро гниют, становятся рыхлыми и невкусными. Есть большие риски отравиться. Мы обычно в семье их жарим и маринуем, они напоминают по вкусу курицу. В прошлом году трутовики собирали в середине мая», - пояснила сибирячка Евгения Смирнова.

Самый распространенный гриб в мае – это майская рядовка. Его найти не проблема даже для ребенка.

«Майский гриб растет практически везде, он, я бы сказала, неприхотливый. Вырастают сразу целые поляны на лугах, дачах, пастбищах. Он ничем не примечателен на первый взгляд – обычный белый гриб. Но такой вкусный, приятно пахнет, но некоторых людей все же отталкивает запах, им он напоминает что-то мучнистое», - сообщили грибники.

В Новосибирской области сейчас жители собирают ведрами первый урожай сморчков. Фотографиями они делятся в соцсетях.

Под Новосибирском грибник собрал целое ведро сморчков
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#Алина Шефер#Общество#Грибы#Новосибирск#Новосибирская область
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