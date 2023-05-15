Названы самые горящие районы Новосибирской области – где лучше не устраивать пикник

Также тушат на данный момент возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе на площади 1000 квадратных метров. Полностью потушить удалось лишь его часть на 340 квадратных метров. Регион по-прежнему находится в режиме повышенной готовности к пожарам.