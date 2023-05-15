Названы самые горящие районы Новосибирской области – где лучше не устраивать пикник

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Published Сегодня, 04:56
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«Самые проблемные зоны – Кыштовский, Куйбышевский, Северный и Убинский районы. В этих районах зарегистрировано больше всего термоточек: на сегодняшнее утро – 51, в Кыштовском районе – 23», - доложил Орлов на заседании в правительстве области 15 мая.
За неделю в 13 районах произошло 39 лесных пожаров на площади в 177 гектаров. Действует сейчас единственный пожар в Убинском районе.
Также тушат на данный момент возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе на площади 1000 квадратных метров. Полностью потушить удалось лишь его часть на 340 квадратных метров. Регион по-прежнему находится в режиме повышенной готовности к пожарам.