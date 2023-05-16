Новосибирские коммунисты выставят своего кандидата в губернаторы на выборы-2023

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
«Вчера состоялось заседание бюро обкома, на котором приняли решение о предложении кандидата на выборы от партии. Теперь нужно согласовать этот вопрос с ЦК», - цитирует Романа Яковлева «РБК Новосибирск».
Также коммунисты намерены провести областную конференцию, после которой состоится официальное выдвижение. В КПРФ уже разработали предвыборную программу и основные предвыборные тезисы кандидата в губернаторы.
Роман Яковлев начал политическую карьеру в КПРФ в 2008 году, в 2014 стал первым секретарем Ленинского райкома партии. На данный момент является кандидатом в члены ЦК и депутатом Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва.
Стоит отметить, что нынешний губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже подтвердил свое участие в выборах, которые пройдут в сентябре нынешнего года. Для начала политику необходимо пройти праймериз «Единой России».