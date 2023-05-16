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Новосибирские коммунисты выставят своего кандидата в губернаторы на выборы-2023

16 мая 2023, 11:26
Фото: zsnso.ru
Кандидатом в губернаторы от КПРФ может стать Роман Яковлев

Новосибирские коммунисты выставят своего кандидата в губернаторы на выборы-2023

В новосибирском обкоме КПРФ обсудили кандидатов на губернаторские выборы, намеченные на сентябрь. Среди претендентов прозвучало имя депутата Романа Яковлева.
«Вчера состоялось заседание бюро обкома, на котором приняли решение о предложении кандидата на выборы от партии. Теперь нужно согласовать этот вопрос с ЦК», - цитирует Романа Яковлева «РБК Новосибирск».

Также коммунисты намерены провести областную конференцию, после которой состоится официальное выдвижение. В КПРФ уже разработали предвыборную программу и основные предвыборные тезисы кандидата в губернаторы.

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Роман Яковлев начал политическую карьеру в КПРФ в 2008 году, в 2014 стал первым секретарем Ленинского райкома партии. На данный момент является кандидатом в члены ЦК и депутатом Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва.

Стоит отметить, что нынешний губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже подтвердил свое участие в выборах, которые пройдут в сентябре нынешнего года. Для начала политику необходимо пройти праймериз «Единой России». 

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#Новосибирск#Политика#Александр Ляхов#Выборы#Кпрф#Коммунисты#Андрей Травников
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