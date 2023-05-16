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Село Бибиха в огне: сгорели деревянные дома, бани и сараи под Новосибирском

16 мая 2023, 04:03
Фото: ГУ МЧС НСО

Под Новосибирском сгорели несколько домов и сараев в селе Бибиха

Крупный пожар случился в селе Бибиха под Новосибирском днем 15 мая. Горели три частных бревенчатых дома, надворные постройки и бани.
«К прибытию пожарных на улице Дачной горел один дом и баня. Вскоре пламя быстро перешло на соседние строения. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Потушить огонь удалось через полтора часа», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Артем Щербаков.

Местные жители уже подсчитали убытки. Сгорели три частных дома, сараи, бани и другие конструкции.

Предварительно причиной пожара дознаватели МЧС России рассматривают неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов сообщал, что в мае в 13 районах периодически бушуют ландшафтные пожары. Самые пожароопасные – Кыштовский, Куйбышевский, Северный и Убинский районы. В Новосибирском районе, где находится село Бибиха, часто горят дома.

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