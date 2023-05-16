Село Бибиха в огне: сгорели деревянные дома, бани и сараи под Новосибирском

Напомним, ранее глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов сообщал, что в мае в 13 районах периодически бушуют ландшафтные пожары. Самые пожароопасные – Кыштовский, Куйбышевский, Северный и Убинский районы. В Новосибирском районе, где находится село Бибиха, часто горят дома.