«Над истекающим кровью котом плачут дети»: новосибирец зарезал кота в подъезде дома

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По словам жильцов, мужчина напал на кота, когда спускался по лестнице. Питомец якобы выбежал ему под ноги и это его разозлило.
«Всем подъездом вышли на лестничную клетку посмотреть, что случилось – крики жуткие доносились. Смотрим, пьяный вусмерть сосед стоит, дети рядом плачут над истекающим кровью котом. Он кота зарезал складным ножичком. Что-то бубнил о том, что животное бросилось под ноги и из-за этого он чуть не упал», - рассказала Atas.info соседка живодера Наталья.
На место очевидцы вызвали полицию. А пока сотрудники МВД ехали, хозяйка везла кота в ветклинику, но его не спасли.
«Сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту. Выясняются все обстоятельства», - сообщили в ГУ МВД Новосибирска.