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«Над истекающим кровью котом плачут дети»: новосибирец зарезал кота в подъезде дома

17 мая 2023, 09:25
Фото: 1MI

В Новосибирске мужчина зарезал кота на глазах у детей в подъезде дома

Пьяный сосед зарезал кота в подъезде многоэтажки в Первомайском районе Новосибирска. Эту жуткую картину наблюдали дети.

По словам жильцов, мужчина напал на кота, когда спускался по лестнице. Питомец якобы выбежал ему под ноги и это его разозлило.

«Всем подъездом вышли на лестничную клетку посмотреть, что случилось – крики жуткие доносились. Смотрим, пьяный вусмерть сосед стоит, дети рядом плачут над истекающим кровью котом. Он кота зарезал складным ножичком. Что-то бубнил о том, что животное бросилось под ноги и из-за этого он чуть не упал», - рассказала Atas.info соседка живодера Наталья.

На место очевидцы вызвали полицию. А пока сотрудники МВД ехали, хозяйка везла кота в ветклинику, но его не спасли.

«Сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту. Выясняются все обстоятельства», - сообщили в ГУ МВД Новосибирска.

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#Алина Шефер#Дети#Кот#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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