«Над истекающим кровью котом плачут дети»: новосибирец зарезал кота в подъезде дома

«Всем подъездом вышли на лестничную клетку посмотреть, что случилось – крики жуткие доносились. Смотрим, пьяный вусмерть сосед стоит, дети рядом плачут над истекающим кровью котом. Он кота зарезал складным ножичком. Что-то бубнил о том, что животное бросилось под ноги и из-за этого он чуть не упал», - рассказала Atas.info соседка живодера Наталья.