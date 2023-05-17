atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Изображение материала

Новосибирское УФАС предъявило претензии к иностранным капельницам

17 мая 2023, 11:47
Фото: wikipedia.org
УФАС предъявила претензии к капельницам

Новосибирское УФАС предъявило претензии к иностранным капельницам

В Новосибирской области УФАС выявило нарушения при закупке медицинских изделий. Общая цена контракта составила почти 300 тысяч рублей.
«Аукционной комиссии предписано отменить решение, зафиксированное в протоколе о подведении итогов торгов и повторно рассмотреть заявки», –указано в сообщении УФАС по Новосибирской области.

В ходе аудита выяснилось, что ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» была объявлена закупка устройств для вливания инфузионных растворов. В извещении к конкурсу был оговорен запрет на поставку иностранных капельниц. Однако пять из семи участников были допущены к аукциону с предложением  приобрести именно зарубежный товар.

Путин упрекнул Травникова в дефиците «скорых»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске из аптек пропали гормональные таблетки «Три-Мерси»
#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Медицина#Закупка#Аукцион
Подпишитесь
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
Вчера, 07:51
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
15 мая 02:47
В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева
Вчера, 13:46
В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного Собора
Вчера, 02:50
Неделя самых больших отключений горячей воды в мае 2023 началась в Новосибирске
15 мая 09:43
Первые лифты Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие машины
Сегодня, 06:37