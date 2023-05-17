Новосибирское УФАС предъявило претензии к иностранным капельницам

В ходе аудита выяснилось, что ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» была объявлена закупка устройств для вливания инфузионных растворов. В извещении к конкурсу был оговорен запрет на поставку иностранных капельниц. Однако пять из семи участников были допущены к аукциону с предложением приобрести именно зарубежный товар.