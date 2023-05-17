Омича осудят за наезд на новосибирского рыбака

Инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Омич ехал по льду озера Чаны в Купинском районе и умудрился наехать на палатку с рыбаком. От неожиданного наезда мужчина скончался на месте происшествия. Этому поспособствовали и многочисленные травмы.