Омича осудят за наезд на новосибирского рыбака

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
«Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
Инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Омич ехал по льду озера Чаны в Купинском районе и умудрился наехать на палатку с рыбаком. От неожиданного наезда мужчина скончался на месте происшествия. Этому поспособствовали и многочисленные травмы.