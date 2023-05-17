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Омича осудят за наезд на новосибирского рыбака

17 мая 2023, 10:11
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Рыбака раздавило насмерть

Омича осудят за наезд на новосибирского рыбака

В Новосибирске начнется суд над жителем Омска. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности любителю рыбной ловли.
«Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Омич ехал по льду озера Чаны в Купинском районе и умудрился наехать на палатку с рыбаком. От неожиданного наезда мужчина скончался на месте происшествия. Этому поспособствовали и многочисленные травмы.

Под Новосибирском машина раздавила палатку с рыбаками на озере Чаны
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Суд#Гибель#ДТП#Рыбак
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