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В Новосибирской области выявлено хищений электроэнергии на 220 миллионов рублей

17 мая 2023, 10:29
Фото: предоставлено АО "РЭС"
Электричество крадут как майнеры криптовалюты, так и предприятия различных сфер экономики. Энергетики вынуждены увеличивать число проверок

За 2022 год на территории региона специалисты АО "РЭС" провели почти 618 тысяч проверок и снятий контрольных показаний приборов учета электрической энергии среди физических и юридических лиц. Это на 38% выше показателя 2021 года. По итогам выявлено 859 фактов незаконного потребления электроэнергии на общую сумму более 220 млн рублей. В целом за год удалось сократить потери электроэнергии на 60 млн кВт*ч, сообщили редакции Atas.info в энергокомпании.

Одни из самых эффективных показателей продемонстрировали сотрудники филиала "Черепановские электрические сети". На территории, которую обслуживает компания, объем выявленного незаконного потребления электричества вырос в несколько раз. А район, который обслуживают специалисты Северного РЭС филиала "Новосибирские городские электрические сети", признан лидером по борьбе с хищениями электроэнергии.

Заметна тенденция роста числа нарушений со стороны добытчиков криптовалюты.  

"Объемы хищений электроэнергии со стороны "криптодобытчиков", как правило, имеют промышленный масштаб. Кроме того, значительная часть фактов незаконного потребления электроэнергии выявлена среди предприятий малого и среднего бизнеса, в торговле, строительстве и сфере услуг", - говорится в сообщении АО "РЭС".

В поисках нарушителей энергетики проводят совместные рейды с полицией, по результатам которых принимаются решения о возбуждении административных и уголовных дел. А прекращение незаконного потребления электроэнергии уменьшает общую нагрузку на сеть, что обеспечивает стабильную работу всей энергосистемы, добавили в компании.

Сообщить о фактах незаконного потребления энергии можно по телефону доверия 8 (383) 289-41-00, в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru, либо отправив сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

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#Хищения#Электричество#РЭС#Общество#Новосибирская область
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