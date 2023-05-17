За 2022 год на территории региона специалисты АО "РЭС" провели почти 618 тысяч проверок и снятий контрольных показаний приборов учета электрической энергии среди физических и юридических лиц. Это на 38% выше показателя 2021 года. По итогам выявлено 859 фактов незаконного потребления электроэнергии на общую сумму более 220 млн рублей. В целом за год удалось сократить потери электроэнергии на 60 млн кВт*ч, сообщили редакции Atas.info в энергокомпании.