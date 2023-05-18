В Новосибирске учеников школы №153 напоили компотом с личинками

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
«Мы платим около 500 рублей и больше в месяц за школьное питание, а дети получают личинок в компоте. Хочу, чтобы на это обратили внимание и провели проверку», - написала мама одного из школьников во «ВКонтакте».
В школе об этом инциденте знают. Им сообщили родители учеников. Директор уже приняла меры.
«Мы поговорили с родителями учеников и поварами в столовой. Работников наказали. Такой случай у нас впервые, больше не повторится», - сообщили журналисту Atas.info представители образовательного учреждения.
Напомним, ранее прокуратура проверила несколько школьных столовых в Новосибирске и выявила нарушения. Некоторые учреждения наказали за холодную еду.