В Новосибирске учеников школы №153 напоили компотом с личинками

Ученики школы №153 в Новосибирске нашли в компоте личинку насекомого. Об этом неприятном событии они рассказали в соцсетях.

«Мы платим около 500 рублей и больше в месяц за школьное питание, а дети получают личинок в компоте. Хочу, чтобы на это обратили внимание и провели проверку», - написала мама одного из школьников во «ВКонтакте». В школе об этом инциденте знают. Им сообщили родители учеников. Директор уже приняла меры. «Мы поговорили с родителями учеников и поварами в столовой. Работников наказали. Такой случай у нас впервые, больше не повторится», - сообщили журналисту Atas.info представители образовательного учреждения. Напомним, ранее прокуратура проверила несколько школьных столовых в Новосибирске и выявила нарушения. Некоторые учреждения наказали за холодную еду. Прокуратура предъявила претензии школьным столовым из-за холодной еды Узнать подробнее Читайте также: Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году В Новосибирске родители пожаловались на буйного ученика школы