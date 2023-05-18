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В Новосибирске учеников школы №153 напоили компотом с личинками

18 мая 2023, 03:26
Фото: 1MI
Личинку чуть не выпили вместе с компотом ученики школы в Новосибирске
Ученики школы №153 в Новосибирске нашли в компоте личинку насекомого. Об этом неприятном событии они рассказали в соцсетях.
«Мы платим около 500 рублей и больше в месяц за школьное питание, а дети получают личинок в компоте. Хочу, чтобы на это обратили внимание и провели проверку», - написала мама одного из школьников во «ВКонтакте».

В школе об этом инциденте знают. Им сообщили родители учеников. Директор уже приняла меры.

«Мы поговорили с родителями учеников и поварами в столовой. Работников наказали. Такой случай у нас впервые, больше не повторится», - сообщили журналисту Atas.info представители образовательного учреждения.

Напомним, ранее прокуратура проверила несколько школьных столовых в Новосибирске и выявила нарушения. Некоторые учреждения наказали за холодную еду.

Прокуратура предъявила претензии школьным столовым из-за холодной еды
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#Алина Шефер#Дети#Школа#Питание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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