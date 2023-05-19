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В Новосибирске отремонтировали дорогу в Октябрьском районе благодаря прокуратуре

19 мая 2023, 05:00
Фото: Прокуратура НСО
Прокуратура вмешалась в ремонт дороги на пересечении улиц Московской и Сакко и Ванцетти в Новосибирске и работы были завершены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры провели проверку, в результате которой выяснили, что коллектор тоннеля в Октябрьском районе нуждается в реконструкции. Подрядной организации было выдано разрешение на работы в сентябре текущего года, но на момент проверки, которая состоялась в мае 2023 года, работы не были завершены.

Прокурор объявил предупреждение подрядчику, что нарушения закона недопустимы. Вследствие вмешательства дорожное покрытие было приведено в нормативное состояние.

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Напомним, ранее в Новосибирске уничтожили свалку, которую организовали строители. В дело вмешалась прокуратура.

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#Алина Шефер#Дороги#Прокуратура#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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