В Новосибирске отремонтировали дорогу в Октябрьском районе благодаря прокуратуре

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Прокуроры провели проверку, в результате которой выяснили, что коллектор тоннеля в Октябрьском районе нуждается в реконструкции. Подрядной организации было выдано разрешение на работы в сентябре текущего года, но на момент проверки, которая состоялась в мае 2023 года, работы не были завершены.
Прокурор объявил предупреждение подрядчику, что нарушения закона недопустимы. Вследствие вмешательства дорожное покрытие было приведено в нормативное состояние.
Напомним, ранее в Новосибирске уничтожили свалку, которую организовали строители. В дело вмешалась прокуратура.