В Новосибирске отремонтировали дорогу в Октябрьском районе благодаря прокуратуре

Прокуроры провели проверку, в результате которой выяснили, что коллектор тоннеля в Октябрьском районе нуждается в реконструкции. Подрядной организации было выдано разрешение на работы в сентябре текущего года, но на момент проверки, которая состоялась в мае 2023 года, работы не были завершены.