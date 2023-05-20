Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
При поступлении в отделение онкогематологии у Кирилла был критический уровень тромбоцитов, врач сообщил родителям, что нужно найти доноров крови на тромбомассу. Для этого подходили доноры с любой положительной группой крови.
Кирилл учится в школе №1 города Бердска, 16 мая на странице Вконтакте школы появилось сообщение о необходимости сдать кровь для мальчика. Также родители Кирилла активно распространили информацию о необходимости крови для ребенка.
Как рассказал отец Кирилла, после того, как он разместил призыв сдать кровь в группах в ватсап, откликнулись сотни бердчан, все они пришли в пункты переливания крови: «Народ толпами шел в пункт переливания, приезжали целые делегации на автобусах. Я был вынужден следом отправлять другие видео с просьбой остановиться».
В Бердске в пункте сдачи крови бердчане записываются сентябрь, чтобы сдать кровь для Кирилла Иванова. По словам папы мальчика, сейчас необходимости в крови для сына уже нет, он обеспечен ей и препаратами на весь период лечения.
Заведующая центром переливания крови обратилась к родителям с просьбой организовать поток желающих сдать кровь таким образом, чтобы люди записывались постепенно, на более длительный срок.
Сейчас желающие сдать кровь могут записаться сначала в группу в ватсап «Кровь для Кирилла», чтобы была возможность сразу узнать, что мальчику нужна кровь.
Еще на майских выходных семья Ивановых отдыхала на природе и не даже не подозревала, что с Кириллом что-то не так, он выглядел как обычный, здоровый ребенок, играл с братом. Кирилл очень подвижный ребенок, занимается спортом, несколько раз в неделею у него тренировки по плаванию.
Сразу после выходных Кирилл начал проходить медкомиссию для подготовки к заплыву. Результаты его анализа крови насторожили врача и он рекомендовал родителям обратиться с мальчиком к гематологу. Диагноз подтвердился и сейчас Кирилл проходит лечение в онкогематологии, с мальчиком в больнице находится мама.
По словам родителей, у мальчика не было особых симптомов заболевания. Ребенок светлокожий и светловолосый, поэтому легкая бледность, которая была единственным симптомом в начале заболевания, была не так заметна, он был так же активен и подвижен, как всегда. Если бы не медкомиссия для соревнований, заболевание не удалось бы выявить сейчас, оно проявило бы себя позже.
Когда Кирилл поступил в больницу, кроме диагноза у него были признаки простуды, поэтому врачи сначала лечили горло, а потом уже планировали дальнейшее лечение. Как сообщают родные, Кирилл был очень удивлен, что откликнулось столько людей, чтобы ему помочь. Несмотря на диагноз, он бодр и даже поддерживает соседей по палате.
После того, как Кириллу было проведено переливание крови, тромбоциты у него в крови поднялись выше минимальной нормы. После этого врачи возьмут пункцию из спины и будут планировать химиотерапию.
Сейчас врачам нужно выбрать для Кирилла индивидуальную тактику лечения, для этого ему требуется диагностика в Национальном медицинском исследовательском центре им. Димы Рогачева в Москве. Фонд «Защити жизнь» начал сбор средств на проведение этой диагностики, это очень важно для Кирилла и его семьи.
В Новосибирске в больнице находится подросток, которого при переходе через дорогу на запрещающий сигнал светофора сбил автомобиль.