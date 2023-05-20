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Бердчане штурмуют пункты сдачи крови, чтобы сдать кровь для Кирилла Иванова

20 мая 2023, 07:26
Фото: 1MI
Бердчане сдали кровь для Кирилла Иванова с запасом
Кирилл Иванов попал в больницу с диагнозом острый лейкоз после майских праздников. Мальчик проходил медкомиссию перед спортивными соревнованиями по плаванию и результаты его анализа крови насторожили врача. К сожалению, опасения подтвердились, и Кириллу срочно потребовалась кровь.

Шансов все меньше, срочно нужна кровь

При поступлении в отделение онкогематологии у Кирилла был критический уровень тромбоцитов, врач сообщил родителям, что нужно найти доноров крови на тромбомассу. Для этого подходили доноры с любой положительной группой крови.

Кирилл учится в школе №1 города Бердска, 16 мая на странице Вконтакте школы появилось сообщение о необходимости сдать кровь для мальчика. Также родители Кирилла активно распространили информацию о необходимости крови для ребенка.

Как рассказал отец Кирилла, после того, как он разместил призыв сдать кровь в группах в ватсап, откликнулись сотни бердчан, все они пришли в пункты переливания крови: «Народ толпами шел в пункт переливания, приезжали целые делегации на автобусах. Я был вынужден следом отправлять другие видео с просьбой остановиться».

В Бердске в пункте сдачи крови бердчане записываются сентябрь, чтобы сдать кровь для Кирилла Иванова. По словам папы мальчика, сейчас необходимости в крови для сына уже нет, он обеспечен ей и препаратами на весь период лечения.

Заведующая центром переливания крови обратилась к родителям с просьбой организовать поток желающих сдать кровь таким образом, чтобы люди записывались постепенно, на более длительный срок. 

Сейчас желающие сдать кровь могут записаться сначала в группу в ватсап «Кровь для Кирилла», чтобы была возможность сразу узнать, что мальчику нужна кровь. 

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Внезапно - острый лейкоз

Еще на майских выходных семья Ивановых отдыхала на природе и не даже не подозревала, что с Кириллом что-то не так, он выглядел как обычный, здоровый ребенок, играл с братом. Кирилл очень подвижный ребенок, занимается спортом, несколько раз в неделею у него тренировки по плаванию.

Сразу после выходных Кирилл начал проходить медкомиссию для подготовки к заплыву. Результаты его анализа крови насторожили врача и он рекомендовал родителям обратиться с мальчиком к гематологу. Диагноз подтвердился и сейчас Кирилл проходит лечение в онкогематологии, с мальчиком в больнице находится мама.

По словам родителей, у мальчика не было особых симптомов заболевания. Ребенок светлокожий и светловолосый, поэтому легкая бледность, которая была единственным симптомом в начале заболевания, была не так заметна, он был так же активен и подвижен, как всегда. Если бы не медкомиссия для соревнований, заболевание не удалось бы выявить сейчас, оно проявило бы себя позже. 

Сейчас крови уже достаточно, открыт сбор денег на лечение

Когда Кирилл поступил в больницу, кроме диагноза у него были признаки простуды, поэтому врачи сначала лечили горло, а потом уже планировали дальнейшее лечение. Как сообщают родные, Кирилл был очень удивлен, что откликнулось столько людей, чтобы ему помочь. Несмотря на диагноз, он бодр и даже поддерживает соседей по палате.

После того, как Кириллу было проведено переливание крови, тромбоциты у него в крови поднялись выше минимальной нормы. После этого врачи возьмут пункцию из спины и будут планировать химиотерапию.

Сейчас врачам нужно выбрать для Кирилла индивидуальную тактику лечения, для этого ему требуется диагностика в Национальном медицинском исследовательском центре им. Димы Рогачева в Москве. Фонд «Защити жизнь» начал сбор средств на проведение этой диагностики, это очень важно для Кирилла и его семьи.

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#Кровь#Онкология#Ребенок#Больница#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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