По словам родителей, у мальчика не было особых симптомов заболевания. Ребенок светлокожий и светловолосый, поэтому легкая бледность, которая была единственным симптомом в начале заболевания, была не так заметна, он был так же активен и подвижен, как всегда. Если бы не медкомиссия для соревнований, заболевание не удалось бы выявить сейчас, оно проявило бы себя позже.