Новосибирская бабушка раскурочила стекло дорогого «Рено»

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
«Неадекватная женщина разбила кувалдой лобовое стекло автомобиля в Дзержинском районе», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что водитель оставил свой Renault Koleos возле дома в Поселковом переулке. Не успел мужчина войти в соседнее здание, как на иномарку набросилась женщина и разбила лобовое стекло молотком. После этого к дому подъехали возможный сын женщины и ее сестра, которые начали обвинять мужчину в неизвестной провокации.
При этом мужчина сразу же вызвал полицию, на месте был составлен административный протокол. В результате родственники сразу же отдали пострадавшему десять тысяч рублей и остались должны более семи тысяч рублей. Позже выяснилось, что пенсионерка находится на лечении в психиатрической больнице но почему-то живет одна без опекуна или сиделки. «Где гарантия, что она с кувалдой к ребенку не подойдет?», - возмущается водитель.
Инцидент собрал множество комментариев новосибирцев. «Давно подозреваю, что у жителей частного сектора не все в порядке с головой», - отметил пользователь под псевдонимом Toxic Terror. «Плохо лечат бабушку», - заявила Регина Лямкина. «17 700? Да это явно стоит больше»: возмутился новосибирец под ником Алексей Сергеевич.