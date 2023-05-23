Новосибирская бабушка раскурочила стекло дорогого «Рено»

При этом мужчина сразу же вызвал полицию, на месте был составлен административный протокол. В результате родственники сразу же отдали пострадавшему десять тысяч рублей и остались должны более семи тысяч рублей. Позже выяснилось, что пенсионерка находится на лечении в психиатрической больнице но почему-то живет одна без опекуна или сиделки. «Где гарантия, что она с кувалдой к ребенку не подойдет?», - возмущается водитель.