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Новосибирская бабушка раскурочила стекло дорогого «Рено»

23 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI
Пенсионерка раскурочила стекло кувалдой

В Новосибирске психически больная бабушка разбила кувалдой стекло Renault

В Новосибирске пенсионерка по неизвестным причинам обиделась на водителя Renault. Из-за этого она решила разбить ему лобовое стекло кувалдой.
«Неадекватная женщина разбила кувалдой лобовое стекло автомобиля в Дзержинском районе», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что водитель оставил свой Renault Koleos возле дома в Поселковом переулке. Не успел мужчина войти в соседнее здание, как на иномарку набросилась женщина и разбила лобовое стекло молотком. После этого к дому подъехали возможный сын женщины и ее сестра, которые начали обвинять мужчину в неизвестной провокации.

При этом мужчина сразу же вызвал полицию, на месте был составлен административный протокол. В результате родственники сразу же отдали пострадавшему десять тысяч рублей и остались должны более семи тысяч рублей. Позже выяснилось, что пенсионерка находится на лечении в психиатрической больнице но почему-то живет одна без опекуна или сиделки. «Где гарантия, что она с кувалдой к ребенку не подойдет?», - возмущается водитель.

Инцидент собрал множество комментариев новосибирцев. «Давно подозреваю, что у жителей частного сектора не все в порядке с головой», - отметил пользователь под псевдонимом Toxic Terror. «Плохо лечат бабушку», - заявила Регина Лямкина. «17 700? Да это явно стоит больше»: возмутился новосибирец под ником Алексей Сергеевич.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пенсионеры#Бабушка#Вандализм#Соцсети#Видео
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