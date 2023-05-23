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Под Новосибирском красная Honda задавила годовалого лосенка

23 мая 2023, 03:30
Фото: предоставили очевидцы
Лосенка сбили насмерть под Новосибирском
Лосенок попал под колеса красного автомобиля Honda Fit на Бердском шоссе под Новосибирском. Животному сломало ноги и вскоре он погиб.

Авария произошла вечером 22 мая. Иномарка сбила детеныша лося возле знака «Осторожно, дикие животные».

«Лосенку было около года. Он погиб на месте ДТП. Никто из людей не пострадал. С начала года произошло уже 35 подобных аварий - печальная статистика», - сообщила пресс-секретарь Минприроды Новосибирской области Рината Чуприна.

Машина только получила значительные повреждения: разбиты стекла, помят капот. Очевидцы рассказали Atas.info, что водитель не смог избежать столкновения – лось мгновенно оказался на проезжей части.

Напомним, ранее лосенка сбил Lexus на трассе Р-256 под Новосибирском. От сильного удара зверю сломало ноги, и он тоже погиб.

Сбитый кроссовером под Новосибирском лосенок скончался
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#Алина Шефер#Лось#ДТП#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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