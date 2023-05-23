Под Новосибирском красная Honda задавила годовалого лосенка

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Авария произошла вечером 22 мая. Иномарка сбила детеныша лося возле знака «Осторожно, дикие животные».
«Лосенку было около года. Он погиб на месте ДТП. Никто из людей не пострадал. С начала года произошло уже 35 подобных аварий - печальная статистика», - сообщила пресс-секретарь Минприроды Новосибирской области Рината Чуприна.
Машина только получила значительные повреждения: разбиты стекла, помят капот. Очевидцы рассказали Atas.info, что водитель не смог избежать столкновения – лось мгновенно оказался на проезжей части.
Напомним, ранее лосенка сбил Lexus на трассе Р-256 под Новосибирском. От сильного удара зверю сломало ноги, и он тоже погиб.