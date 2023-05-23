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В Новосибирске на Библионочь-2023 сделают это: косплей и рок-н-ролл в ГПНТБ

23 мая 2023, 10:17
Фото: 1MI
Библионочь-2023 в ГПНТБ ожидается просто огненная

Библионочь-2023 в Новосибирске: косплей, k-pop и литературная дискотека

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) в Новосибирске в рамках акции «Библионочь-2023» обещает удивить нестандартными развлекательными решениями

Всероссийскую акцию «Библионочь-2023» в ГПНТБ отметят литературной дискотекой, все песни на которой будут иметь литературные отсылки, от Говарда Лавкрафта до Михаила Булгакова. Кроме того, в библиотеке пройдет мастер класс по k-pop танцам, лекция о корейских дорамах и конкурс косплея, за лучшие костюмы обещают награды.

«Прямо на крыльце библиотеки всех гостей будет встречать музыкальный коллектив под названием RFI. Ребята будут играть рок-н-ролл, будут петь старые советские песни и песни из мультиков. Фактически, караоке. Приходите, подпевайте, всем будет хорошо», - рассказал заместитель директора ГПНТБ Антон Веселов в ходе пресс-конференции в агентства ТАСС.

Ожидается, что Библионочь в ГПНТБ в субботу, 27 мая, посетят от 4 до 5 тысяч горожан, добавил Веселов. Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте библиотеки.

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