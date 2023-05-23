Всероссийскую акцию «Библионочь-2023» в ГПНТБ отметят литературной дискотекой, все песни на которой будут иметь литературные отсылки, от Говарда Лавкрафта до Михаила Булгакова. Кроме того, в библиотеке пройдет мастер класс по k-pop танцам, лекция о корейских дорамах и конкурс косплея, за лучшие костюмы обещают награды.